Raquel Meroño de azafata y Sonia Monroy en el público: así fue el debut televisivo de Alessandro Lequio

Alessandro Lequio ya no forma parte de la plantilla de Mediaset. Después de casi tres décadas contratado por la cadena y por la productora de Unicorn Content, el italiano ya no aparecerá más en ninguno de sus programas. Esta decisión, tal y como ha podido saber OKDIARIO, ha sucedido después de que Mediaset tuviera acceso a la documentación judicial que ha entregado el abogado de Antonia Dell’Atte, la cual supuestamente acredita el testimonio que la modelo lleva sosteniendo durante años: fue víctima de un presunto maltrato por parte del que fuera su ex marido.

Por ahora, ni Alessandro ni Antonia se han pronunciado al respecto, pero como no podía ser de otra manera, la inesperada noticia ha despertado un gran interés por conocer la larga carrera televisiva que ha protagonizado el que actualmente, era colaborador de la tertulia de Vamos a ver. Una trayectoria que comenzó en el año 1996 de la mano de una edición VIP de Uno para todas, un espacio en el que se presentaban a diez solteros que intentaban convencer al público (compuesto solo por mujeres) para ser elegidos como el chico del verano.

Alessandro Lequio en ‘Uno para todas’. (Foto: Mediaset)

Lequio se presentó al formato cuando tan solo tenía 36 años y por aquel entonces se describía como un «empresario atractivo». No obstante, lo cierto es que su rostro ya era conocido en la crónica social española, ya que había sido protagonista de diferentes portadas a raíz de la relación sentimental que había mantenido con Ana Obregón. Rafi Camino, Máximo Valverde y Pedro Carrasco fueron los rivales de Alessandro en la divertida prueba en la que tenían que conquistar a un jurado femenino. El italiano mostró sus tácticas de seducción con unos golpes de golf pero finalmente, fue uno de los primeros eliminados de la prueba.

Alessandro Lequio y Raquel Meroño en ‘Uno para todas’. (Foto: Mediaset)

Las azafatas del programa eran las encargadas de dar un beso en la mejilla a los salvados y de arrojar a los eliminados a la piscina del plató. Una jovencísima Raquel Meroño, que todavía no había llegado al momento álgido de su carrera con su participación en Al salir de clase, se encontraba entre ellas. De hecho, fue seleccionada para acompañar a Lequio durante su debut. Pero no solo eso, y es que tal y como se puede ver en las imágenes del programa, entre el público se encontraba una todavía desconocida Sonia Monroy.

Sonia Monroy en ‘Uno para todas’. (Foto: Mediaset)

Finalmente, tras ser arrojado a la piscina al no ser elegido como favorito de la prueba, Lequio agradeció la decisión del público desde el bordillo, completamente empapado, y dejó claro que «no quería seguir haciendo el ridículo». Aquella reacción espontánea, directa y sin filtros era tan solo una avance de la actitud que mantendría a lo largo de los siguientes años durante su presencia en la pequeña pantalla. Algo que llamó la atención de la audiencia y que le convirtió en uno de los rostros más habituales de la parrilla. Sin embargo, esta etapa parece haber llegado a su fin después de que Mediaset haya decidido prescindir de su contrato.