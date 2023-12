La tajante palabra que utiliza Ramón García cuando habla de la princesa Leonor

¿Cómo pasa Ramón García las últimas horas antes de despedir el año en la Puerta del Sol de Madrid? El presentador estará acompañado por dos rostros muy mediáticos: la cantante Ana Mena y la jugadora Jennifer Hermoso. Antes de tomarse las uvas con los espectadores de TVE, ha dado una entrevista en un conocido programa de televisión y ha aprovechado para hablar de la princesa Leonor.

La futura Reina de España ha desatado un fenómeno mediático conocido popularmente como Lenormanía. ¿Está de acuerdo Ramón con la popularidad que ha ganado la hija del Rey Felipe en los últimos tiempos? Lo cierto es que únicamente le ha hecho falta una palabra para definir la trayectoria de Leonor. «Futuro», ha pronunciado cuando le han preguntado sobre este tema.

La princesa Leonor con el rostro serio / GTRES

El antiguo compañero de Anne Igartiburu conoce perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación, por eso no ha querido ir más allá. Cuando le han preguntado si era republicano o monárquico, ha contestado: «Soy de Bilbao. Bilbaíno. Con diptongo».

Ramón García define a Felipe VI

Ramón García ha participado en Plano General, donde le han preguntado por Felipe VI. Igual que han hecho con la princesa Leonor, le han pedido que le defina con una única palabra, el problema es que el comunicador no ha encontrado el término exacto y ha terminado refiriéndose al monarca como «nuestro Rey».

El Rey Felipe en su mensaje de Navidad / Casa Real

Hay otra pregunta que ha editado responder para no protagonizar ningún revuelo que pueda enturbiar su regreso a las Campanadas de TVE. «¿Te sientes republicano de corazón, monárquico de constitución o un demócrata sin etiquetas?» El comunicador ha aprovechado este momento para resaltar sus orígenes bilbaínos, tierra que le hace sentir muy orgulloso.

El compromiso de Ramón García

Ramón está encantado con sus nuevas compañeras de las Campanadas. Ambas están asustadas, pero él se ha comprometido a ayudar en todo lo que sea necesario. Les ha recordado que lleva mucho tiempo desempeñando esta función y les ha aconsejado que disfruten el momento.

«Tengo a dos grandes a mi lado, muy jóvenes. Ana Mena no había nacido cuando di las primeras campanadas y Jenni tenía cinco años. No te digo más», responde cuando le preguntan por Jennifer Hermoso y por Ana Mena.

La queja del presentador

Ramón García no solo ha hablado de la princesa Leonor y del Rey Felipe. Antes de despedir 2023 ha recomendado al público que no critique tanto el atuendo de las presentadoras de las Campanadas porque que hay otras cosas más importantes. «Tanto Ana como Jenni tienen muchísima ilusión. No seamos tan banales de criticar a una mujer por un vestido o por la ropa que lleve o que deje de llevar», declara en El País.

Ramón García posando / GTRES

Ramón considera que es el autor de un género que ha pasado de generación en generación. Algo que surgió mucho antes de que todos estuviéramos pendientes de los vestidos de las presentadoras.

«Hay una cosa que permanece inalterable desde las primeras campanadas que yo cree con Miguel Cruz, que en ese entonces era el director», empieza diciendo. El momento «más importante» de la noche, la baja de la bola con el carrillón y los cuartos y «lo que buscábamos era que no pudiera haber ninguna confusión, que se viera el reloj. Nosotros teníamos que desaparecer y poner nuestra voz en off».