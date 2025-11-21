Carmen Thyssen ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas de la actualidad social tras las informaciones que apuntaban que había perdido su título de baronesa y, por ende, el uso de Thyssen-Bornemisza, su apellido. Sin embargo, la socialité -lejos de dar por callada esta noticia-, ha dado un paso al frente para negar la mayor. «No he perdido nada, qué tontería. Eso son cosas que se inventan. Es una barbaridad insinuar que un documento administrativo pueda afectar a un matrimonio, a un apellido o a un título que llevo desde que me casé», ha dicho durante la presentación del Museo Carmen Thyssen en Barcelona.

Pese a que la aristócrata ha tenido que hacer frente a una nueva polémica, se ha mostrado de lo más sonriente y ajena a las especulaciones. Una prueba que demuestra que lo que realmente le preocupa es lo que sucede de puertas para adentro de su casa, donde tiene a sus mayores apoyos.

Tita Cervera en los Premios Mujer Hoy 2025. (Foto: Gtres)

Además de sus hijas, las mellizas Carmen y Sabina, Carmen Cervera tiene un talismán que le acompaña en su día a día: su sobrino, Guillermo Cervera, uno de los más desconocidos y discretos del clan.

Así es Guillermo Cervera, el talismán de Tita

Guillermo Cervera es el único hijo del hermano de Tita -también llamado Guillermo-, que falleció en 2003. Considerado como uno de sus mayores apoyos y pilares, el sobrino de de Thyssen se ha convertido en su mano derecha, tanto en lo personal como en lo profesional.

Desde hace años que Guillermo -de 54 años-, controla la colección de arte de su tía. Y no solo eso, también se ha encargado de cuidar en muchas ocasiones a las hijas de la baronesa cuando esta tiene que atender otros compromisos.

El vínculo entre ellos es mucho más que de tía y sobrino, pues además Tita es la madrina de bautizo de Guillermo -junto al actor americano Lex Barker, ex marido de la socialité-. Es por ello que Cervera siempre ha estado al lado del hijo de su hermano, en el que ha depositado casi toda su confianza y al que ha visto cumplir sueños, como la paternidad.

Tita Cervera junto a su sobrino Guillermo. (Foto: Gtres)

Guillermo, que se casó con la directora del Museo del Tabaco de Andorra -donde reside desde los años 80-, tiene una hija fruto de su matrimonio que tiene muy buena relación con Carmen y Sabina, debido a que se llevan poco tiempo de edad.

Aunque ahora está completamente inmerso en la gestión y la promoción del arte y la cultura de las obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza -además de ser conservador y director artístico de la Fundación Museo Andorra-, también fue repostero. De hecho, es muy conocido en Andorra tras ejercer como repostero creativo en Celler De Toni. Además, en 2013, fue finalista en el concurso World Chocolate Masters -aunque no ha querido presumir de dicho reconocimiento públicamente, ya que no lo ha adjuntado en su cuenta de LinkedIn-.

Sí, en cambio, su formación. Guillermo ha podido cursar estudios especializados en la conservación y gestión de museos en el Sotheby’s Institute of Art o en el prestigioso Saint George, en Inglaterra. Un currículum que le ha permitido dirigir a la perfección el legado de su tía.