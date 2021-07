Carmen Sevilla siempre ha sido y será uno de los rostros más queridos de la televisión. Su carisma y dulzura encandilaron a los telespectadores desde 1946 cuando hizo su primera aparición en la gran pantalla gracias a su breve participación en el documental ‘Hombres Ibéricos’ de Domingo Viladomat. Un año después, el realizador, Juan de Orduña le dio la oportunidad de debutar en el largometraje de ‘Serenata española’, y en 1948 fue protagonista en ‘Jalisco canta en Sevilla’. A partir de ese momento su carrera como actriz fue imparable. En los años 50, Sevilla hizo uno de sus ‘films’ más emblemáticos junto a Luis Mariano, ‘Violetas Imperiales’.

La intérprete, que nació el 16 de octubre de 1931 en Sevilla sintió una gran atracción por el cante y el baile desde bien pequeña. Lo demostró, ya que poco a poco fue tachando de su lista algunos de sus sueños. En su casa se vivía el ambiente artístico, pues su padre, Antonio García Padilla, escribía letras para las canciones de los artistas de la época como Imperio Argentina o Concha Piquer.

El amor le llega cuando conoció a Augusto Algueró, compositor de la mayoría de las canciones que interpretó. En 1961 pasan por el altar para darse el ‘sí, quiero’ en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y como broche de oro a su historia de amor, años después nacía Augusto, el único hijo del matrimonio.

Carmen Sevilla vivió su última etapa artística en la televisión. En los 90, el realizador Valerio Lazarov, la pone al frente del ‘Telecupón’ en Telecinco. Sin duda, una época dorada para la icónica artista. En 2004 sustituyó a José Manuel Parada en el conocido programa de ‘Cine de Barrio’ de TVE, y tan solo cinco años más tarde, la vida de la presentadora se vuelve oscura debido a su enfermedad: el Alzheimer. Su último trabajo en televisión lo realizó en 2012, a partir de ahí la dolencia comenzó a apagar la luz de la cantante.

Desde entonces vive ingresada en una residencia de Aravaca, situada en Madrid. Está muy bien cuidada en un apartamento equipado, donde recibe las visitas de su hijo Augusto y de su íntimo amigo, Moncho Ferrer, quien declaró en una ocasión en ‘Juntos’ de Telemadrid que Carmen se encuentra estable, pero que “no reconoce a nadie”.

“No parece que le guste a su hijo, Augusto Algueró, que vayan a visitar a su madre, y yo lo entiendo. Todos tenemos que tener la imagen de esa Carmen Sevilla espléndida», contó José Manuel Parada a este digital en 2018. “No tengo muchas noticias sobre ella. Sé que ella no recuerda quién es”, añadió con tristeza. Por su parte, su amiga íntima María Rosa Orad apuntó que “desde que ingresó no la he visto. Antes íbamos a su casa mucho para comer y estar con ella (…) Su hijo quiere guardarla. Es algo normal, su deseo es que todos nos llevemos el mejor recuerdo de Carmen Sevilla y yo creo que debe ser así».