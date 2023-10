La ‘pulla’ de Pablo Motos a Alejandro Sanz por lo que le hizo en un concierto

No era el protagonista de la noche, pero Alejandro Sanz se ha convertido en uno de los temas destacados de la visita de Ana Mena al plató de El Hormiguero. La cantante ha sido una de las últimas invitadas al programa presentado de Pablo Motos, con el que ha mantenido una distendida charla y ha disfrutado de un divertido rato. Como es lógico, la artista ha comentado diferentes temas durante su entrevista con el valenciano, sobre todo, sobre su carrera musical, pero también sobre sus últimos conciertos y sus próximos proyectos.

Ana Mena ha hablado, por ejemplo, de uno de sus recientes conciertos en Madrid, algo que Pablo Motos ha aprovechado para decirle a la artista que quiere ir a uno de sus recitales. Una petición que es habitual que el valenciano le haga a los músicos que acuden al plató de su programa y, además, tiene unos requisitos muy concretos, pero que, algunos no han cumplido, tal como él mismo ha contado.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha dicho a Ana Mena que, si le lleva a uno de sus conciertos, por favor no le ponga en un lateral, porque siempre acaban poniéndole allí. La cantante le ha dicho que no se preocupe, que, en caso de que asista al concierto que ella ofrezca en el Wizink Center de Madrid, le va a poner en una zona preferente: «Yo te pongo en un palquito, ¿quieres un palco?», ha dicho. Ha sido en ese momento cuando Pablo Motos ha dicho que, precisamente por estar en un palco le toca ver los conciertos desde un ángulo que no le gusta. «El palco es el lateral”, ha recalcado el valenciano.

El valenciano ha dicho que el Wizink Center es estupendo, pero se oye muy bien cuando estás de frente: «Y te dicen no, es que tú eres VIP, y te llevan al lateral», ha comentado Pablo Motos, que ha insistido en que a él le gusta ver los conciertos de frente, porque considera que se escucha mucho mejor y además estaría más cómodo. Por su parte, Ana Mena ha dicho que también hay palcos que están ubicados en esta posición y le ha prometido que ella le va a llevar.

En este momento, Pablo Motos ha recordado una anécdota que le ocurrió con Alejandro Sanz y le ha lanzado una ‘pullita’ al cantante. «Te tengo que decir que Alejandro Sanz me puso en el palco más lejano donde no se le veía nada», ha desvelado presentador, que ha recalcado que no pudo, por este motivo, disfrutar del recital del cantante.

En la entrevista, Ana Mena también ha aprovechado para hablar de la filtración de la su canción Madrid City: «Fui yo, fue un marrón», ha dicho la cantante, que envió un enlace a sus amigos más íntimos para que pudieran escuchar la canción, pero además, compartió en las redes los mensajes que ellos le enviaron tras escuchar el tema y en los que se podía ver el enlace.