Primeras imágenes de Claudia Stilianopoulos tras conocerse su ruptura con Ernesto de Hannover

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos han terminado su relación. Después de cuatro años juntos, la pareja ha decidido tomar caminos por separado debido a motivos que, por ahora, no han salido a la luz. Y es que, al igual que durante todo su romance, han optado por mantener una actitud discreta ante su ruptura. De hecho no se han pronunciado públicamente al respecto.

En medio del revuelo mediático que se ha generado a raíz de conocerse el fin de su romance con Ernesto de Hannover, Claudia Stilianopoulos ha protagonizado sus primeras imágenes. La hija de la recordada Pitita Ridruejo y del diplomático Mike Stilianopoulos se encontraba dentro de un coche en Madrid cuando ha sido sorprendida por las cámaras de Gtres, las cuales no han podido evitar preguntarle por su relación. Sin embargo, lejos de romper con su habitual hermetismo, ha sido fiel a su característica prudencia y ha preferido no responder a ninguna de las preguntas. «¿Cómo se encuentra?», «¿Es verdad que ha habido una ruptura?», «¿La distancia ha podido ser el motivo?», decía el reportero sin obtener respuesta.

Claudia Stilianopoulos en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue en junio de 2024 cuando trascendieron las últimas imágenes de Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos juntos. Se encontraban en la capital, y la falta de complicidad y el distanciamiento entre ellos ya provocaron que surgieran los primeros rumores de crisis. A pesar de ello, ambos continuaron manteniendo un perfil bajo y evitando hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, ahora ha sido Vanitatis el digital encargado de confirmar que han decidido separarse de mutuo acuerdo y sin ningún conflicto de por medio.

Esta noticia ha llegado tan solo unos meses después de que la salud de Ernesto de Hannover acaparara buena parte de la crónica social internacional. En abril de 2025 ingresó de urgencia en la Clínica Ruber Internacional de Madrid debido a un empeoramiento de su estado de salud. Finalmente, consiguió salir ileso y recibir el alta, pero tan solo una semanas después volvió a recaer, y los médicos decidieron nuevamente que se quedara ingresado.

Ernesto Hannover y Claudia Stilianopoulos en Ibiza. (Foto: Gtres)

En ambos momentos, Claudia Stilianopoulos se mostró como un férreo apoyo para el que entonces era su pareja. Se la vio entrando y saliendo del centro médico día tras día, donde además, se volvió a poner de manifiesto la buena relación que mantiene con Christian de Hannover y Sassa de Osma. Se desconoce si por aquel entonces la relación entre Ernesto y Claudia ya atravesaba algún bache, pero lo cierto es que, sea como fuere, Claudia no se apartó de su lado.

Claudia Stilianopoulos en la Clínica Ruber Internacional de Madrid. (Foto: Gtres)

El aristócrata conoció a Claudia Stilianopoulos durante el verano 2021 en Ibiza, donde surgió entre ellos un flechazo a primera vista que les llevó a embarcarse en una relación a distancia entre España y Alemania. Se dejaban ver en contadas ocasiones, ya que siempre han llevado por bandera mantenerse alejados del foco mediático. Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, este 2025 han decidido terminar con su relación y continuar con sus vidas por separado.