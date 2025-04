Primeras imágenes de Carlo Costanzia tras conocer que su padre y sus hermanos podrían ir a la cárcel

Carlo Costanzia no ha dejado de ser noticia desde que salió a la luz su romance con Alejandra Rubio. Y es que, más allá de los pasos que ha ido dando junto a la nieta de María Teresa Campos, lo cierto es que la familia de ambos le ha situado en la primera línea mediática en más de una ocasión. Recientemente, su suegra, Terelu Campos, ha regresado de Supervivientes y, por ahora, es todo un misterio si se ha reencontrado o no con ella, ya que lo único que se sabe es que ni él ni su hija estuvieron presentes en la fiesta que organizó la colaboradora de televisión a su llegada a España con sus seres queridos. La cita tuvo lugar en un conocido bar de Madrid y, tal y como se puede ver en la fotografía que publicó la propia Terelu en sus redes sociales, acudieron varios rostros conocidos: desde Carmen Borrego hasta José María Almoguera, Maria la jerezana, Kike Calleja o Raquel Abad, entre otros muchos. Pero ni rastro de Alejandra y Carlo.

Estas dos ausencias, como no podía ser de otra manera, han generado multitud de especulaciones al respecto, las cuales el propio Carlo no ha querido aclarar en su último encuentro con la prensa. El pasado 6 de abril, fue sorprendido por las cámaras en los alrededores de su casa y, lejos de pronunciarse, optó por mantenerse en silencio, sin desvelar si realmente ha podido ver a Terelu o no desde que llegó de Honduras. Así como tampoco ha desvelado el motivo por el que no estuvo en la fiesta organizada por la mencionada el pasado fin de semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Los reporteros también quisieron conocer su opinión acerca del enigmático mensaje que compartió su madre, Mar Flores, en Instagram. «Pues sí, yo que siempre lo lucho todo, hoy me he dado cuenta de que en la vida a veces es necesario aprender a renunciar, pero no por miedo eh, sino precisamente por sabiduría. […] Ni todo amor es posible, ni toda amistad es viable, ni todas las oportunidades son necesarias, ni todos los compromisos hay que cumplirlos. Porque hay veces que la persona que tienes en frente no quiere eso, no quiere cumplir el compromiso, quiere hacerte daño, quiere restregarte el pasado y no ve nada positivo de ti más que el dolor del pasado», escribía la modelo. Unas palabras que se desconoce a quién iban dirigidas, algo de lo que tampoco ha querido pronunciarse su hijo.

Carlo Costanzia en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, estas imágenes son las primeras que protagoniza Carlo tras desvelar este digital en primicia que la Fiscalía pide 14 años de cárcel para su hermano Pietro, 9 para Rocco y 6 meses para su padre, Carlo Costanzia di Costigliole. Será a finales del mes de mayo cuando se conozca la sentencia definitiva a la que se enfrentarán los tres por presunta involucración en el intento de asesinato de un joven italiano, pero lo cierto es que, por ahora, el futuro de los cuñados y suegro de Alejandra Rubio está cada vez está más oscuro. Una situación que podría entorpecer la felicidad de la que presume haber encontrado Carlo con su actual pareja y la llegada de su bebé, sumada a la finalización de su condena, impuesta en 2023, tras haber sido declarado culpable de un delito continuado de estafa agravada.