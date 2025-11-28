Victoria Federica ha vuelto a demostrar por qué se ha consolidado como uno de los rostros más influyentes del panorama lifestyle madrileño durante la inauguración del Bernabéu Market, un ambicioso proyecto gastronómico ubicado en la Puerta 54 del estadio del Real Madrid. Sin embargo, en esta ocasión, la atención mediática no se centró únicamente en ella, sino también en su prima, Inés de Marichalar, quien ha despuntado como profesional en el ámbito gastronómico y ha asumido un papel clave en la dirección de este nuevo espacio de 3.000 metros cuadrados que reúne firmas icónicas como Casa Dani, Joselito o Beata Pasta. La sobrina del Rey Felipe VI no quiso perderse este momento y acudió al evento mostrando su apoyo familiar de manera muy pública y cariñosa.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 378.000 seguidores, Victoria compartió un emotivo vídeo junto a Inés, escribiendo: «Mi prima es la mejor directora que el Bernabéu Market podría tener. Te quiero». Este gesto, además de reflejar la cercanía entre ambas primas, sirve para subrayar que Inés ha logrado destacar profesionalmente por méritos propios, alejándose de la esfera mediática de la Casa Real y centrando su carrera en proyectos concretos y visibles. La atención mediática sobre Victoria Federica, por su parte, se combinó con la importancia de respaldar a su familiar en un día decisivo para su trayectoria profesional.

Victoria Federica junto a su prima en Madrid. (Foto: RRSS)

En términos de estilo, Victoria Federica no pasó desapercibida. La joven apareció acompañada de su gran amiga Rocío Laffón, con un look urbano y relajado que refleja el equilibrio entre casualidad y sofisticación que caracteriza sus apariciones públicas. Su outfit destacó por un jersey de EME Studios, el Collar Carbon Zipper Knit, un diseño de punto gris antracita con cremallera y bordado icónico, confeccionado en algodón y con estética universitaria. Este jersey, que se encontraba rebajado a 66 euros, demuestra cómo Victoria combina piezas asequibles con elementos de lujo en un juego que la ha convertido en referente de la generación Z en Madrid.

Combinó el jersey con pantalones negros salpicados de pequeños detalles brillantes que aportaban un toque sofisticado sin perder la comodidad, logrando un estilo effortless que tanto encaja con su personalidad. En cuanto a los complementos, su elección del bolso Puzzle Small de Loewe, de la colección Albers, confirmó su ojo para la moda y el lujo de autor. Con un precio superior a los 3.600 euros, confeccionado en piel con paneles tejidos y pompones de lana multicolor, el bolso aportó textura, color y un contraste perfecto con la sobriedad del resto del estilismo.

El modelo Collar Carbon Zipper Knit. (Foto: EME Studios)

Más allá de su estilismo, la presencia de Victoria Federica en la inauguración del Bernabéu Market, a la que también acudieron otros rostros conocidos como Arancha Benito o Miki Nadal, sirvió para respaldar a su prima Inés Marichalar en un día clave de su carrera. Su asistencia puso en valor la labor de Inés al frente del proyecto y evidencia que está desarrollando su trayectoria profesional de manera independiente, centrada en la gestión de iniciativas gastronómicas y en la dirección de espacios innovadores en Madrid.