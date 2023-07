El portazo de Xandra Falcó al «gafe» de la boda de Tamara e Iñigo

La cuenta atrás está a punto de finalizar. Tamara Falcó e Iñigo Onieva se subirán mañana al altar para darse el «sí, quiero» delante de centenares de invitados que están deseando presenciar este importante momento de sus vidas. Entre la larga lista de los presentes, Xandra Falcó es de las personas que más veces ha pronunciado ante las cámaras la ilusión que siente al ver a su hermana feliz en esta nueva etapa que le convertirá en esposa del empresario madrileño. Sin ir más lejos, el pasado jueves durante la celebración de los Elle Gourmet Awards en Madrid, la primogénita del que fue el marqués de Griñón ha asegurado que su hermana «está expectante y con ganas», pese a los nervios tradicionales que toda novia siente a tan solo 24 horas antes de su enlace.

Haciendo referencia a las continuas acusaciones que se han realizado en los últimos meses que definen a la boda del año como «gafada», Xandra tiene claro que «todo va a salir fantástico» y que no entiende por qué se ha llegado a la conclusión de que hay una especie de maldición sobre el enlace. El Maestro Joao fue uno de los que se pronunció públicamente sobre este supuesto «gafe», apuntando la larga lista de contratiempos a los que la pareja ha tenido que hacer frente durante su camino al altar (desde la ruptura con la firma de moda inicial que se iba a encargar del vestido de novia hasta el supuesto robo de las joyas que iban destinadas para la celebración). No obstante, Xandra lo tiene claro y es que asegura que la boda de su hermana pequeña no va a tener ningún incidente, saliendo todo según lo planeado.

Xandra Falcó en el photocall de los premios ‘Elle Gourmet’ en Madrid/ Gtres

Más allá del enlace matrimonial, Xandra Falcó ha sorprendido a los medios de comunicación a lo largo de esta semana con su presencia inesperada en eventos de gran índole nacional. Fue el pasado miércoles cuando acudió en calidad de invitada a los Premios Princesa de Girona, donde coincidió con la Familia Real, quienes eran los encargados de presidir la entrega de los galardones. Su rol como presidenta del Círculo Fortunity fue el motivo de su invitación y, aunque llamó la atención su plan imprevisto a escasos días de la boda de su hermana, lo cierto es que no era la primera vez que acudía a eventos organizados por la Fundación Princesa de Girona. De hecho, fue el pasado mes de marzo cuando participó como jurado en el Tour Talento de Valladolid.

Aunque este fin de semana su agenda profesional quedará aparcada para sumergirse única y exclusivamente en la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, lo cierto es que su último negocio también estará presente en el banquete nupcial. Y es que, tal y como confirmó ella misma en una reciente entrevista concedida a El País, su propia marca de vinos será una de las opciones a las que podrán optar los invitados de la ceremonia: «Es una buena carta de presentación. Las marcas hay que construirlas paso a paso y con pies de plomo. La visibilidad es importantísima, pero también hay que estar en los restaurante y en las tiendas», aseguraba, añadiendo que era una buena oportunidad de cara a este nuevo proyecto.