El planazo de Paloma Cuevas y Luis Alfonso de Borbón para celebrar la Navidad en familia

Paloma Cuevas es una de las grandes damas de la alta sociedad. Todos sus movimientos generan repercusión porque es un referente dentro del mundo de la moda, por eso acumula 386.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Es esta plataforma la que ha utilizado para compartir una imagen junto a su grupo de amigos VIP, a quienes considera sus «hermanos del alma».

La diseñadora ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad junto a Luis Alfonso de Borbón. Son compañeros de vida desde hace mucho tiempo y han formado una pandilla muy interesante para la crónica social. Como era de esperar, al mencionado encuentro también se ha unido Margarita Vargas, la mujer de Luis Alfonso, y otros dos rostros bastante conocidos: el ex futbolista Raúl y su esposa, Mamen Sanz.

Paloma Cuevas junto a sus padres y amigos. (Foto: Instagram)

Paloma ha publicado una entrañable foto de esta reunión con un texto que dice: «La familia que uno elige». Victoriano Valencia y Paloma Díaz, padres de la empresaria, no han querido perderse este evento y su presencia demuestra que los amigos de Cuevas están completamente integrados en el entorno personal de la diseñadora.

¿Dónde está Luis Miguel?

La protagonista de nuestra noticia no ha mostrado ninguna imagen donde aparezca Luis Miguel junto a su grupo de amigos, pero cabe la posibilidad de que el cantante no haya querido salir en la foto porque es bastante discreto. La pareja mantiene una relación estable que se confirmó públicamente en 2023, después de que el público estuviera meses especulando.

Luis Miguel en un concierto. (Foto: Gtres)

Paloma Cuevas y el artista han decidido disfrutar de su historia de amor lejos del ruido mediático, pero cada vez están más unidos e incluso han llegado a sonar campanas de boda. Ellos no han entrado a confirmar ni a desmentir nada, pero el entorno no descarta que en algún momento pronuncien el «sí, quiero».

Como todo el mundo sabe, Paloma Cuevas estuvo casada mucho tiempo con el torero Enrique Ponce, padre de sus dos hijas. Formaban un matrimonio perfecto, pero en 2020 pensaron que lo mejor para ambos era emprender caminos diferentes y decidieron separarse. Durante todo el proceso, la diseñadora mantuvo una actitud impecable, se mantuvo al margen y no participó de ninguna polémica.

La generosidad de Paloma Cuevas

Historia de Instagram de Paloma Cuevas. (Foto: Instagram)

Aunque Paloma Cuevas evita pronunciarse públicamente sobre Luis Miguel, tiene detalles muy bonitos. Por ejemplo, hace unas horas ha dado publicidad a través de Instagram a un restaurante llamado Gran Asador Lecanda que está especializado en comida vasca y que tiene en su carta el tequila Don Ramón, la bebida para la que trabaja el Sol de México.

Otra de las cosas que suele hacer es utilizar las canciones de su pareja para ilustrar las imágenes que publica en sus historias de Instagram. De esta forma, le hace partícipe de su comunidad digital, aunque siempre desde una postura prudente. Todo un ejemplo.