El papel de Luis Alfonso de Borbón y Jaime Martínez-Bordiú frente a las ausencias en la misa por Franco

Este jueves 20 de noviembre, se han cumplido 50 años de la muerte de Francisco Franco. Con motivo de conmemorar esta importante fecha, la familia del caudillo y la fundación que lleva su nombre han organizado una misa en su honor en la iglesia de los Doce Apóstoles de Madrid, ubicada en pleno centro de la ciudad, concretamente en la calle Velázquez. Hasta allí, sobre las 8 de la tarde, se han dado cita numerosas personas cercanas al que fue jefe del Estado franquista, aunque, sin duda, consolidándose como la imagen pública del clan, han destacado Luis Alfonso de Borbón y Jaime Martínez-Bordiú.

Luis Alfonso de Borbón fue uno de los primeros en llegar a esta misa en homenaje a su bisabuelo. Los reporteros no dudaron en preguntarle si era un día especial para la familia y cómo se encontraba, pero este optó por un discreto silencio y entró a la iglesia sin hacer declaraciones. Seguidamente llegó Jaime Martínez Bordiú, nieto de Francisco Franco, y en su caso, desató la locura de los medios que se encontraban a las puertas del templo religioso mencionado. Aseguró que era «todo un espectáculo» haber organizado esta cita en este día tan importante, así como también hizo hincapié en que no sabía qué miembros de la familia acudirían, aunque señalaba que algunos de los que estaban en Madrid «irían seguro», sin dar nombres.

Luis Alfonso de Borbón en la misa en honor al 50º aniversario de Francisco Franco. (Foto: Gtres)

Después de la misa, Jaime volvió a salir por la puerta principal y fue entonces cuando comentó que el homenaje «había sido muy bonito» y que prefería abstenerse de pronunciarse sobre las polémicas memorias del Rey emérito ya que «estaba en un funeral y no consideraba oportuno hablar de política». Aun así, confesó que tenía intención de leerlas, así como tampoco dudó en deshacerse en halagos hacia la monarquía española. «Para mí Juan Carlos I es mi rey, junto con don Felipe», sentenciaba.

Jaime Martínez-Bordiú en la misa en honor al 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco. (Foto: Gtres)

Las ausencias de la misa homenaje a Francisco Franco

Aunque tal, y como dijo Jaime, muchos de los miembros de la familia que estaban en la capital acudirían al homenaje, lo cierto es que no ha habido ni rastro de la mayoría de los nietos de Francisco Franco. Carmen Martínez- Bordiú continúa viviendo exiliada en Portugal alejada de la esfera pública, aunque se podría decir que en su representación estuvo su hijo, Luis Alfonso de Borbón, quien no dio detalles sobre la actual vida de su progenitora. Por otro lado, tampoco han trascendido imágenes que confirmen que Mariola, Francis, María del Mar, José Cristóbal y Arancha estuvieran presentes. No obstante, existe la posibilidad de que entraran por alguna otra puerta para evitar a los medios, una actitud que han mantenido desde el fallecimiento del jefe del Estado franquista.