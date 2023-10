El plan de cine solidario que ha unido a la infanta Elena y a Victoria de Marichalar

La infanta Elena se ha convertido en protagonista inesperada del estreno de la película Mi otro Jon, dirigida por Paco Arango. Un filme cuya recaudación irá destinada a obras solidarias, en concreto, a ayudar a niños enfermos de cáncer a través de la Fundación Aladina. Como ya ocurriera hace algunas semanas, cuando la duquesa de Lugo participó en la premiere de la segunda parte de Campeones, de Javier Fesser, la hermana de Felipe VI no ha querido faltar a este estreno, y demostrar su apoyo a la iniciativa.

No obstante, la hija de Juan Carlos I y la Reina Sofía no ha sido la única que ha estado presente en la premiere de la película, protagonizada, entre otros, por Carmen Maura y Olivia Molina, sino que también han acudido otros rostros conocidos del panorama nacional, como Mariano Rajoy, Fiona Ferrer, Blanca Suelves, María de León, Tomás Páramo o Samantha Vállejo-Nágera.

Vestida de manera casual, con un pantalón oscuro y una chaqueta en color tostado, la duquesa de Lugo se ha mostrado en todo momento muy sonriente. La hermana de Felipe VI siempre ha apoyado al sector cultural, tanto al cine como al teatro y, en esta ocasión, con un doble motivo. Hace unos días, por ejemplo, no dudaba en posar junto a Nacha la Macha, a quien conoció en el musical Malinche y con quien ha entablado una estrecha amistad.

Infanta Elena De Borbon,Paco Arango at photocall for premiere film “ Mi otro Jon “ in Madrid on Monday, 16 October 2023.

A pesar de la duquesa de Lugo ha sido la que ha acaparado parte de la atención al prestarse a posar en el photocall junto a parte del elenco de la película, lo cierto es que doña Elena no ha acudido sola al evento o al menos, ha contado con la compañía de una persona muy especial. Su hija, Victoria Federica de Marichalar también estaba en la premiere, pero en esta ocasión la joven no ha posado ante los medios. El que sí que lo ha hecho es su gran amigo, Tomás Páramo, con el que, por cierto, ha pasado recientemente unos días de descanso coincidiendo con el puente del 12 de octubre.

Aunque no ha trascendido si en este caso Victoria Federica acudió al acto con su madre o, más bien, se encontró con ella allí -lo más probable-, la hija de la duquesa de Lugo ha compartido a través de los stories de su perfil de Instagram algunas imágenes y vídeos del estreno, que dejan patente que ella también estuvo en el estreno.

Victoria de Marichalar en un estreno en Madrid. / Redes sociales

En el último año, la relación entre madre e hija ha sido objeto de numerosas especulaciones por presuntos desencuentros sobre el futuro profesional de Victoria de Marichalar, aunque la joven ha hablado en alguna ocasión de la admiración que siente por su madre y le ha dedicado bonitas palabras en fechas señaladas.

Pese a que todavía no se ha confirmado de manera oficial, se espera que tanto la duquesa de Lugo como sus hijos estén presentes a finales de mes en la fiesta privada con motivo del 18 cumpleaños de la princesa de Asturias, que se celebrará en el Palacio de El Pardo, con presencia de la Familia Real, miembros de la familia del Rey y de la familia de la Reina.