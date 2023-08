Paula Echevarría ha escogido Marbella para pasar parte de sus vacaciones estivales junto a su familia. No podía ser otro destino, y es que la actriz siente una verdadera devoción por el mencionado enclave, ya que se desplaza cada vez que tiene la oportunidad. En medio de sus días de descanso, la que formara parte de la serie Velvet, ha publicado en sus stories de Instagram, red social donde reúne cerca de 4 millones de seguidores, un inesperado mensaje que invita a una profunda reflexión que habla del daño que pueden causar las personas en nuestra vida.

En él se puede leer lo siguiente: «La tente siempre te hará daño alguna vez. El dolor forma parte de la vida». «Lo importante es que tú sepas quién lo hace sin querer y quién lo hace sin quererte», continúa. No es la primera vez que Echevarría utiliza el universo 2.0 para expresarse. De hecho, también da voz a sus pensamientos y frena a las críticas que recibe por parte de los denominados haters.

Storie de Paula Echevarría / Redes sociales

Sin ir más lejos, a finales del mes de junio plantó cara a aquellos que la acusaban de haber utilizado photoshop en una de sus imágenes. «De la misma manera que creo que no es bueno que expongamos en redes cuerpos ficticios creados a base de Photoshop, no es bueno hacerles creer que un cuerpo bonito o tonificado no se puede conseguir a base de constancia, sacrificio, alimentación y ejercicio tengas la edad que tengas», indicó tras compartir una imagen suya de una campaña publicitaria en la que ofreció su imagen para la conocida marca de gafas Hawkers.

«Quiero dejar claro que la constancia y la disciplina funcionan. Que si tú, que me estás leyendo ahora, tengas 15 o 50 años, seas mujer u hombre, estás inconforme con tu estado físico, lo puedes conseguir», añadió, pese a que siempre suele hacer gala de su habitual discreción. Aunque esta polémica no quedó ahí porque la asturiana dio un paso más.

«Hace 2 años me encontraba probablemente en la peor condición física de toda mi vida. Acababa de tener un bebé y, durante el embarazo, había ganado casi 30 kilos a pesar de seguir haciendo ejercicio. Me encontré, de repente, con un peso en el cuál no me reconocía y con una edad en la que las cosas no vuelven solas a su sitio», prosiguió. De esta manera, al mismo tiempo que comparte sus estilismos y pequeñas píldoras de cómo es su día a día como personaje famoso que es, de vez en cuando también deja aun lado el hermetismo que lleva por bandera para opinar y reflexionar de las situaciones cotidianas que se la presentan en su día a día.