Penélope Cruz se declara fan absoluta de Bad Bunny: "Tres veces, en dos semanas"

Penélope Cruz se ha declarado fan absoluta de Bad Bunny, algo que también la llena de orgullo ya que le ha servido para que sus hijos le den el aprobado de madre «cool», según desvela en una reciente entrevista para la revista ELLE.

Así, la actriz ha recordado la gran ilusión con la que vivió ese primer concierto. «Volví a ser niña», afirma. «Es que fui tres veces, en dos semanas», admite respecto a lo bien que se lo paso en el show del artista puertorriqueño. Y no será la última, ya que promete ir muchas más. «Aluciné, porque yo muy fan… pero es que es impresionante lo que hace este hombre en ese concierto».

Penélope Cruz esta noche en la 15.ª función de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. 🇵🇷❤️‍🔥 pic.twitter.com/m9BrlAQwf4 — Bad Bunny Network (@badbunnynetwork) August 11, 2025

Además, da la casualidad de que Cruz también protagonizaba un momento viral cuando cogió el micrófono y gritó plena voz: «¡Acho PR es otra cosa!», mientras que los espectadores aplaudían y la ovacionaban.

Algo que también le sirvió para ganarse la aprobación de sus hijos. «Cuando tienes hijos adolescentes, nada de lo que haces les parece lo suficientemente guay», confiesa en su entrevista. «Pero el día que dije lo de: «Acho PR es otra cosa» por el micrófono, pues me dijeron: «Por fin eres cool».

Penélope Cruz posando para los medios en la Academy Museum Gala. (Foto: Gtres)

La reacción de los hijos de Penélope Cruz

«Ahora sí, mamá», detalla respecto a ese momento. «Además, es que fue algo que hice por y para mí, pero además me llevé como la aprobación de mis niños», desvela emocionada. «Me reí muchísimo, porque fue una reacción, sobre todo por parte de la pequeña, que les salió del alma. Fue una reacción que recordaré toda mi vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELLE España (@elle_spain)

Del mismo modo, Penélope asegura que no se arrepiente de todo aquello a lo que ha renunciado por estar con sus hijos. «El tener la posibilidad de poder seguir con mi trabajo, pero no tener que separarme de ellos nunca, y eso sí que significa tener que decir que no a muchas cosas; pero eso para mí no es un sacrificio, porque después de haber trabajado tantos años, el mayor premio es poder seguir un ritmo que yo pueda compaginar las dos cosas», se sincera respecto a su faceta como madre.

Y es que para la actriz, su mayor fortuna es poder compaginar el trabajo con la familia. «Incluso cuando tu carrera va bien o puedes sentir más estabilidad, siempre los proyectos se mueven de fecha, de lugar… yo no te puedo decir que el tema sea fácil», alega. «Requiere mucho trabajo, planificación, organización… no es algo que surge así y va solo, pero se puede hacer».

Profesionalmente, a la esposa de Javier Bardem tampoco puede irle mejor, y es que además de haber llegado a lo más en Hollywood, también es considerada todo un icono. De hecho, acaba recibir el Icon Award de la Academy Museum Gala, aunque ella asegura que todavía a estas alturas sigue chocándole escuchar su nombre ligado a otros personajes de la talla de Bruce Springsteen.