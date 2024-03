La película que Penélope Cruz no pudo dirigir y que le hizo perder dinero

Penélope Cruz cumplirá 50 años el próximo 28 de abril. Convertida en un icono del cine gracias a su talento delante de las cámaras y en musa de Chanel desde 1999, la actriz ha confesado que uno de los sueños que tiene en su lista es el de ser directora de cine. Una confesión que recuerda a un episodio de su pasado cuando estuvo a punto de dirigir Pasión India. Sin embargo, no pudo ser.

Penélope Cruz en el estreno de ‘Ferrari’ con un total look de Chanel muy parisino. / Gtres

Luis Val, productor de Media Films, participó en la financiación de la versión cinematográfica de la novela Pasión India, de Javier Moro, según se dio a conocer hace ya más de dos décadas. Historia que narra la vida secreta de Anita Delgado, bailarina que se casó en 1908 con el maharajá de Kapurthala. Cuando Anita regresó de la India tras separarse de su marido en 1925, mantuvo una relación con su secretario, que ocultó para seguir percibiendo una pensión que les permitió vivir como «maharajás» en París y, luego, en Madrid. Aunque, inicialmente, Penélope Cruz había comprado los derechos de la novela para llevarla al cine, al final caducaron y, por ese motivo fueron comprados por Luis de Val, con quien Moro firmó el contrato.

Penélope Cruz en un acto en París. / Gtres

Penélope Cruz quiere ser directora de cine

Recientemente, la actriz ha confesado en el marco de una entrevista sus ganas de convertirse «en directora». «En cuanto mis hijos crezcan y tenga más tiempo, me gustaría hacer una película. Llevo un año trabajando en mi primer documental. Es un proyecto al que todavía le quedan dos años y del no puedo decir mucho más. Será una sorpresa», ha revelado a Vanity Fair, dando así a conocer que está inmersa en un nuevo proyecto.

¿Qué le hace feliz a Penélope Cruz?

Por otro lado, Penélope también ha hablado sobre qué es la felicidad para ella y qué le hace feliz. «Últimamente pienso mucho en la felicidad. Y me he dado cuenta de que no es únicamente tener salud o gozar de una cierta estabilidad. La felicidad tiene que ver con la capacidad de dar las gracias, con la plenitud que da agradecer lo que tienes, entender que lo que has recibido no se te debía», ha indicado.

Penélope Cruz quiso adoptar

En varias intervenciones, Penélope ha confesado que intentó adoptar durante un viaje que realizó a la India, pero que «no pudo ser». Sucedió hace ya casi 30 años durante un viaje que le cambió su forma de ver la vida para siempre. Precisamente, sobre esto también habló hace semanas en El Hormiguero. «Fui a Calcuta con 20 años y trabajé en las casas de la madre Teresa. Era voluntaria y encontré bebés tirados en la acera mientras los padres estaban por ahí pidiendo… Cuando pasaba cerca de las cunas había un bebé ciego que al sentir que pasaba alguien cerca se tiraba al cuello para que lo tuvieras abrazado. Ese viaje me cambió mucho la vida», indicó.