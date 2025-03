La pasión del príncipe Harry por África: del recuerdo de Diana a una estrecha amistad

África lleva mucho tiempo ocupando un lugar simbólico en el corazón del príncipe Harry y, de manera muy especial, Lesoto. En el año 2004, después de graduarse en el prestigioso internado de Eton, el hijo menor del rey Carlos III viajó al reino de Lesoto con el objetivo de continuar el legado de su madre y prestar apoyo a los niños más necesitados del país.

Fue un viaje que el duque de Sussex no hizo solo, sino que contó con la compañía del príncipe Seeiso, con el que compartía su preocupación por las causas humanitarias. Para Harry y para el príncipe africano supuso el principio de una sólida amistad que culminaría con la fundación de Sentebale, una organización que ha estado en el punto de mira en los últimos tiempos y de la que el hermano del príncipe de Gales acaba de dimitir. El nombre de la organización significa no me olvides en sesotho, la lengua local de Lesoto y fue creada en honor a las madres de ambos príncipes.

Ha sido hace unos días cuando se ha conocido la noticia de la renuncia del duque de Sussex, que ha expresado sentirse devastado por tener que tomar la decisión de retirarse de una organización con la que estaba tan involucrado a raíz de una polémica que nunca se habría imaginado. Él no ha sido el único, también el príncipe Seeiso y todo el equipo directivo han dado un paso atrás después de que la relación entre los administradores de Sentebale y la presidenta del consejo se rompiera: «Lo que ha ocurrido es impensable. Nos sorprende tener que hacer esto», han expresado los dos amigos en una declaración que no se ha publicado de manera oficial, pero que sí ha trascendido a los medios.

El príncipe Harry en un viaje a África. (Foto: Gtres)

La crisis en la organización benéfica se ha producido a raíz de la pérdida de confianza entre la junta directiva y la presidenta de Sentebale que fue nombrada el verano pasado. En los últimos meses ha habido sospechas en torno a los procedimientos de gestión y liderazgo de Sentebale y se le pidió a la presidenta que renunciara, a lo que esta respondió con una demanda en la que acusaba a la junta de abuso de poder, acoso y misoginia. «Para mí, este no es un proyecto al que pueda renunciar cuando me llamen a rendir cuentas. Soy una africana que ha tenido el privilegio de una educación y una carrera de primer nivel. No me dejaré intimidar. Elegí unirme a Sentebale ante todo como una africana orgullosa que entiende que, en el espíritu de Ubuntu», dijo la presidenta, Sophie Chandauka.

¿Quién es el príncipe Seeiso?

A pesar de la polémica que ha salpicado a Sentebale, la relación entre Harry y la familia de Seeiso no se ha visto afectada, es más, ambos han permanecido unidos y fuertes ante la controversia. Son mucho más que amigos, casi como hermanos, como le ocurre con el argentino Nacho Figueras, que también ha colaborado con Sentebale en más de una ocasión.

El príncipe Seeiso tiene 58 años y es hermano del actual rey de Lesoto, Letsie III. Su padre murió en 1996 después de que el coche en el que viajaba se saliera de la carretera y cayera de lo alto de las montañas de Maloti. Su reinado fue un tanto convulso, de hecho, tuvo que exiliarse a Países Bajos y al Reino Unido tras ser depuesto por un golpe militar en dos ocasiones, pero logró recuperar el trono.

El príncipe príncipe Seeiso con el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

Al igual que le ocurrió a Harry con Diana, fue la madre de Seeiso la que le inculcó su interés por ayudar a los demás. A la reina Mamohato se la conocía como la madre de la Nación y ejerció como regente hasta la mayoría de edad de su hijo. Ella solía realizar un trabajo parecido al de Diana de Gales, con una intensa lucha contra la epidemia del sida y la pobreza infantil.

«Senteable es la manera en la que el príncipe Seeiso y yo podemos recordar a nuestras respectivas madres, quienes trabajaron con niños vulnerables y enfermos de sida», recordó el príncipe Harry hace unos años.

El príncipe príncipe Seeiso con el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

No obstante, el príncipe Seeiso tiene otros vínculos con el Reino Unido. Por ejemplo, obtuvo una beca de la Commonwealth para formarse en el sistema de educación británico y cursó un máster de Relaciones Internacionales en la Universidad de Birmingham. Además, trabajó como Alto Comisionario de Lesoto en Londres. Fue uno de los invitados a la boda de los actuales príncipes de Gales y, por supuesto, a la de los duques de Sussex.

La relación de Harry con África

El duque de Sussex siempre ha expresado públicamente su pasión por el continente africano y de manera especial por Lesoto. De este vínculo con el país habló en sus memorias, por ejemplo. “Lesoto era precioso. Aunque también es uno de los lugares más deprimentes del planeta. Fue el epicentro de la epidemia global de Sida y en 2004, el Gobierno acababa de declarar la catástrofe sanitaria. Decenas de miles de personas habían fallecido víctimas de la enfermedad y la nación estaba convirtiéndose en un gigantesco orfanato”, escribió el príncipe.

El príncipe Harry tras uno de sus viajes a África. (Foto: Gtres)

Harry ha visitado el continente africano en multitud de ocasiones. Como ya hemos dicho, fue en Lesoto donde se tomó un año sabático tras su graduación, para ayudar a niños afectados de Sida. Un viaje que le inspiró para la puesta en marcha de Sentebale. Además, también visitó el país en 2010 para mostrarle a su hermano Guillermo su trabajo y volvió en 2013 para un documental.

Más allá de Lesoto, Botsuana también ocupa un lugar importante en la memoria del duque, ya que hizo un viaje con Meghan Markle antes de decidir que le iba a pedir matrimonio. El príncipe de Gales, por cierto, pidió la mano de Kate Middleton en Kenia.