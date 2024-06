Las palabras de Piru Urquijo sobre un posible embarazo de su nieta

Desde que el pasado mes de abril el alcalde de Madrid contrajera matrimonio con Teresa Urquijo en la Iglesia de San Francisco de Borja, la pareja nunca ha ocultado su idea de ampliar la familia llegado el momento. Han sido muchas las veces en las que José Luis Martínez-Almeida ha hablado abiertamente sobre la idea de ser padre, por ejemplo, poco después de regresar de su luna de miel en las islas Maldivas y Bután se refirió a este asunto: «A mí me gustaría ser padre y a ella madre. Que sea pronto o tarde, pero que sea», dijo hace algunas semanas.

Sin embargo, por el momento, ni el primer edil, ni tampoco su mujer han revelado si la posibilidad de ampliar la familia se va a producir en el corto plazo. Algo sobre lo que sí ha hablado la abuela de Teresa Urquijo, Piru. La madre de Lucas Urquijo atendió am amablemente hace unos días a los reporteros al salir de una velada en el centro de Madrid.

Piru Urquijo, junto a la Reina Sofía y la infanta Elena, en Madrid. (Foto: Gtres)

Muy elegante, vestida con una falda larga de gasa en estampado floral y una chaqueta con bordados en tonos claros, Piru Urquijo no dudó en contestar a la periodista, que le preguntó precisamente sobre las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre su deseo de ser padre.

Sobre las declaraciones del alcalde, Piru Urquijo le ha respondido a la reportera: «Sabe usted muchísimo», ha dicho, sin entrar en más detalles al respecto. Aunque no ha confirmado si la pareja está esperando o no su primer hijo en común, la abuela de Teresa Urquijo sí que ha dicho que todo lo que sea felicidad para las personas que están a su alrededor es una bendición.

Primeros meses de casados

Aunque el alcalde de Madrid ha declarado que le encantaría ser padre, de momento, nadie de su entorno ni del de su esposa ha confirmado si la pareja ampliará pronto la familia. La pareja está viviendo sus primeros meses de casada y está disfrutando al máximo de esta etapa tan especial.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, juntos en los toros. (Foto: Gtres)

El propio José Luis Martínez-Almeida se pronunció el pasado mes de mayo sobre cómo estaban siendo estos primeros meses de matrimonio, que estaba viviendo con gran ilusión. «Ayer fui a la compra, es muy agradable ver la nevera llena porque lo mío no era una nevera, era un desierto «, dijo en unas declaraciones a la periodista Susanna Griso, en las que aseguró, entre otras cosas, que ahora su alimentación es mucho más sana gracias a Teresa Urquijo

Además, su rutina también ha cambiado e intenta pasar más tiempo en casa, precisamente, porque hay alguien que le espera. «Ahora me voy antes porque alguien me espera. Por primera vez me están esperando en casa», reveló el primer edil, que está encantado con su nueva vida de casado.