Paige Harris, la novia de Luis Martínez de Irujo que pasó desapercibida en la boda de Cayetano y Bárbara

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan continúa dando mucho de qué hablar. La pareja se dio el «sí, quiero» el pasado 4 de octubre en una multitudinaria ceremonia celebrada en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. Posteriormente, todos los invitados se desplazaron hasta la finca de Las Arroyuelas y, aunque a simple vista, los presentes eran los que se esperaban, hubo una persona en concreto que pasó desapercibida y que, en el fondo, tenía un importante peso. Se trata de Paige Harris, la joven inglesa que mantiene una relación sentimental con Luis Martínez de Irujo, el hijo del novio.

Tal y como ha sacado a la luz la revista del saludo, Paige Harris nació en Bournemouth, una ciudad de la costa sur de Gran Bretaña. Actualmente, trabaja como experta financiera en J.P Morgan, la misma consultora en la que el hijo del duque de Arjona está contratado desde junio de 2022. Es por ello por lo que se entiende que fue precisamente en este ambiente laboral en el que comenzó su desconocida historia de amor.

Luis Martínez de Irujo en la boda Cayetano y Bárbara. (Foto: Gtres)

Aunque a día de hoy ambos disponen de una vida estable en Reino Unido, no quisieron perderse la especial jornada que vivieron el pasado 4 de octubre con motivo del cambio de estado civil de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Se trasladaron hasta España, concretamente hasta la capital hispalense, y allí se reunieron con toda la familia Alba al completo, siendo así la primera aparición en sociedad de Paige Harris. Se desconoce si el clan conocía de antes a la joven, pero el reportaje que ha publicado ¡Hola! ha dejado más que claro que es una más. De hecho, posó como tal en muchas de las imágenes que quedarán para la posteridad de este gran día.

Según estas mismas líneas, Paige Harris hizo muy buenas migas con los invitados más jóvenes de la boda, como fue el caso de Tana Rivera o algunas amigas de la infancia de Amina (la otra hija de Cayetano Martínez de Irujo) como Katia Gutiérrez Colomer, con la que estudió en el colegio British School Council de Madrid.

Amina y Cayetano Martínez de Irujo en Sevilla. (Foto: Gtres)

Por ahora, es completamente un misterio cuánto tiempo llevan juntos Luis Martínez de Irujo y Paige Harris, aunque lo cierto es que estas imágenes de la boda de Cayetano y Bárbara dejan al descubierto que están muy enamorados y que su relación va por un muy buen camino.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan recién casados. (Foto: Gtres)

El baile nupcial de Cayetano Martínez de Irujo con sus hijos

Para Cayetano Martínez de Irujo, sus hijos, Luis y Amina, nacidos fruto de su relación con Genoveva Casanova, fueron los invitados más especiales de su boda. Siempre ha expresado que está muy orgulloso de ellos y es por ello por lo que quiso compartir su baile nupcial con los dos jóvenes. Así, Luis y Amina salieron a la pista de baile y, mientras que el primero protagonizó algunos pasos con Bárbara, la segunda lo hizo con su padre. Un emotivo intercambio de parejas que puso de nuevo de manifiesto la estrecha relación que mantienen.