El motivo por el que Pablo Alborán ha hecho llorar a Gemma Cuervo durante su último concierto

Gemma Cuervo ha descubierto los beneficios de adentrarse en el universo 2.0 a sus 87 años y está encantada. Su cuenta de Instagram acumula 209.000 seguidores y publica vídeos muy emotivos. El último está directamente relacionado con el concierto que Pablo Alborán ha dado en Madrid. La veterana actriz conoció la música del cantante el pasado mes de octubre. Después de escuchar una de sus canciones por primera vez aseguró que era «una caricia para el alma» y desde entonces sigue sus pasos con un gran entusiasmo.

Pablo Alborán en uno de sus conciertos / GTRES

Gemma Cuervo se ha convertido en fan incondicional de Pablo Alborán, por eso su amigo Jorge Anegon le ha dado una bonita sorpresa que ha terminado con lágrimas de emoción. ¿Cuál es el motivo por el que Gemma ha llorado durante el espectáculo de Alborán? Era la primera vez que le veía en directo, no se esperaba ser partícipe de este suceso y ha decidido disfrutarlo sin reprimir ninguno de sus sentimientos.

Gemma Cuervo y su Community Manager, el actor Jorge Anegon, se han desplazado hasta el Wizink Center de Madrid y han mostrado su cita en las redes sociales de la intérprete. Jorge está consiguiendo que Cuervo aumente su legión de fans, una legión que nunca le ha dado la espalda y que sigue sus pasos desde que pisó un escenario por primera vez.

Gemma Cuervo llora de emoción al ver a Pablo Alborán

La protagonista de La que se avecina ha exprimido al máximo el espectáculo del cantante malagueño. Su amigo Jorge ha comprado palomitas y bebidas y ha reservado una buena entrada para que Cuervo escuche a su artista preferido. «La música tiene la capacidad de curar el alma. Ayer durante más de dos horas #PabloAlboran nos entregó su corazón cargado de emociones. Su latido hizo vibrar con fuerza a un #WiZinkCenter completo. No puedo tener más amor, respeto y admiración a su gran trabajo. Pablo es poesía, es amor, es nobleza con un toque de pimienta», ha escrito Anegon.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Anegon (@jorgeanegon)

El compañero de Gemma ha querido sorprenderla, pero la sorpresa se la ha llevado él. Según cuenta, se siente muy afortunado de vivir momentos tan especiales con la mítica actriz. Por eso le ha mandado un mensaje de agradecimiento al equipo que hace posible que el arte de Pablo Alborán tenga tanta visibilidad.

Gemma Cuervo en una presentación / GTRES

“Por mi parte disfruté como hacía tiempo no disfrutaba permitiéndome sentir. ¡Y vaya si sentí! Quiero dar las GRACIAS a todo el equipo de Pablo y en especial a Rafa por mimarme. También a Oscar (el chico de seguridad) por cuidarnos con tanto amor y paciencia. Y mucho, mucho amor a todas esas personitas tan jóvenes y bellas que me pedían fotos y me transmitían tanto amor. Gracias por estar ahí”, comenta Jorge Anegon.

Gemma Cuervo mandó un mensaje a Alborán y él respondió

Gemma Cuervo sonriendo / GTRES

La primera canción que Gemma Cuervo escuchó de Pablo Alborán fue Soy Capaz y no tardó en ponerse en contacto con él para invitarle a tener una charla juntos. «Querido, te respeto y admiro. Entre tus letras descubro un ser humano cargado de sentimientos y fuerza. Eres único, tu música es la banda sonora de millones de vidas. Enhorabuena por ello!», le dijo a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gemma Cuervo (@gemmacuervo_oficial)

La respuesta de Alborán no se hizo esperar: «¡Qué emoción! Te admiro desde siempre. Gracias por todos los momentos de alegría y de emoción que nos das. Mil besos. Qué emocionante».