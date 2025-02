Nicole Kimpel lo hizo antes que Richard Gere: así es para ella vivir en España

Nicole Kimpel lo hizo antes que Richard Gere. La empresaria lleva instalada en España ya varios años junto a Antonio Banderas, aunque viaja con frecuencia para cumplir con sus diversos compromisos profesionales. Ahora, Gere ha seguido sus pasos y, junto a su mujer, Alejandra Silva se ha mudado a la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid, para iniciar así una nueva etapa en la capital, lejos del panorama hollywoodiense.

Así, tanto Nicole Kimpel como Richard Gere confirman su amor por nuestro país. Precisamente sobre esto ha hablado la pareja de Banderas en su última y esperada reaparición.

Nicole Kimpel posando en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Nicole Kimpel no ha querido perderse el estreno de Gypsy, el musical que dirige Antonio Banderas en Madrid tras la buena acogida que tuvo en Málaga, ciudad en la que reside la pareja. La cita ha tenido lugar en el emblemático Teatro Apolo y, tras posar en el photocall habilitado ha atendido con la amabilidad que tanto le caracteriza a los medios de comunicación allí presentes. Ha sido entonces cuando Kimpel ha dicho que se siente «muy orgullosa de Antonio y de su trabajo».

Después de deshacerse en halagos hacia el actor, Nicole ha asegurado que le encantan «Málaga y Madrid». «Me parecen dos de las mejores ciudades para vivir de Europa», ha revelado. «España es un país maravilloso. Tiene muchísima riqueza, la gente es muy amable…», ha comentado. «Yo he tenido la suerte de viajar mucho, me he mudado 38 veces y hablo muchos idiomas, pero me encanta estar aquí, en el país de Antonio», ha finalizado.

Nicole Kimpel junto a Antonio Banderas. (Foto: Gtres)

El origen de su historia de amor

Fue en mayo de 2014 en Cannes durante una de las fiestas de la firma de joyería De Grisogono que se celebraban en el Hotel du Cap-Eden-Roc, en la localidad francesa durante el prestigioso Festival de Cine. Por aquel entonces, las cámaras captaron el momento en el que Banderas y Nicole bailaron cómplices y ajenos ante las miradas de los allí presentes. «Los dos sabíamos dónde estábamos. Yo era todavía un hombre casado, aunque las cosas estaban abocadas a lo que después ha sido. Una vez los papeles del divorcio estuvieron ya en su sitio, fue cuando empezamos a conocernos, y al tiempo surgió una relación», contó el intérprete en ¡Hola!

En junio de ese mismo año, Antonio y Melanie Griffith hicieron oficial su divorcio a través de un comunicado. Unos meses después, Antonio Banderas y Nicole Kimpel fueron fotografiados de la mano en Saint Tropez, una de las localidades más exclusivas de la Costa Azul. Desde entonces, se han vuelto inseparables.