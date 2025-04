Ni Económicas ni Derecho: así es la carrera STEM que se plantea estudiar la infanta Sofía

La infanta Sofía está a punto de cumplir 18 años. Hasta el momento ha tenido un papel discreto dentro de la Familia Real, pero su función es muy importante, de hecho disfruta de una reputación excelente. Nunca ha protagonizado ningún revuelo y siempre que se ha hablado de ella ha sido en positivo. Cuando alcanzó los 16 siguió los pasos de la princesa Leonor y se marchó a Gales a estudiar el Bachillerato Internacional, pero ya ha terminado esta etapa y ahora tiene unos planes distintos a los de su hermana.

Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que la infanta cursase una formación militar, la Casa Real ha confirmado que se centrará en su carrera universitaria. Según confirman distintas fuentes, doña Sofía de Borbón se está planteando matricularse en STEM, las siglas que corresponden a Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Son justo las materias que le han interesado desde niña y ha descubierto que son el futuro del mercado laboral.

El Rey Felipe con la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

Tal y como ha informado la ONU, cuando dentro de 30 años habrá tres de cada cuatro empleos que estén relacionados con las carreras STEM. Esa es la razón por la que la infanta Sofía habría descartado hacer Derecho, Relaciones Internacionales o Económicas. Muy posiblemente, estas tres áreas estarán presentes en la trayectoria de la princesa Leonor, pero su hermana ha escogido un camino distinto.

La formación de la infanta Sofía

La infanta Sofía y su hermana doña Leonor han tenido acceso exactamente a la misma educación. Ambas han estudiado en el colegio Santa María de los Rosales, ubicado en el centro de Madrid. Hablan los mismos idiomas y han disfrutado del Bachillerato Internacional en Reino Unido. La única diferencia es que la hija menor de los Reyes no hará una carrera militar.

Sofía tendrá acceso a materias que siempre han despertado su curiosidad y que podrán aprovechar su potencial: Química, Biología, Física, Biotecnología, Astrofísica, Inteligencia Artificial, Informática o Robótica. Ha apostado por su futuro y está a punto de emprender una etapa que marcará su vida para siempre, al menos en lo que se refiere a sus aspiraciones profesionales.

La princesa Leonor y la infanta Sofía juntas. (Foto: Gtres)

De momento no se conoce el centro universitario que ha elegido la infanta Sofía para pasar sus próximos años, pero no se descarta que esté fuera de España. El UWC, donde ha cursado el Bachillerato Internacional, tiene acuerdos con centros repartidos en las mejores ciudades del mundo. Una posibilidad que sería interesante es la Universidad de Washington, pero actualmente no hay ninguna pista que indique que la decisión esté tomada.

Música, deporte y ciencia

Los Reyes Felipe y Letizia han conseguido que sus hijas puedan disfrutar de una parcela privada. Son dos nombres imprescindibles para entender la historia de nuestro país, pero tienen derecho a la intimidad. Ese es el motivo por el que parte de su adolescencia se ha desarrollado lejos de las cámaras. Sin embargo, hay ciertos detalles que han terminado trascendiendo, como por ejemplo los gustos de la infanta Sofía: la música, el deporte y la ciencia.

La infanta acompañó a su madre al Mundial femenino de fútbol y se ha dejado ver en otros eventos deportivos que confirman sus intereses. También está interesada por la ciencia, de ahí que las carreras STEM hayan escalado posiciones en su lista de prioridades.