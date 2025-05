Paola Olmedo ha protagonizado este miércoles, 28 de mayo, uno de los giros más inesperados del universo rosa: tras aparecer en la portada de una conocida revista del corazón junto a su entonces pareja, Sergio, mostrando una imagen de complicidad y cariño, la esteticista ha anunciado en el plató de TardeAR, en Telecinco, que su relación ha llegado a su fin. En las imágenes de la publicación, Paola y Sergio aparecían paseando por Madrid, compartiendo besos y risas. Además, hace escasas semanas ella misma describía a Sergio como un «hombre alfa» que la entendía y cuidaba. Sin embargo, en TardeAR, Paola ha explicado que la decisión de romper ha sido suya, alegando que no podía darle a Sergio lo que él quería.

A pesar de la ruptura, Paola ha destacado que mantienen una buena relación y que él la ha apoyado en su decisión. «Estoy agobiada por muchas cosas», ha comenzado diciendo. «Estoy enfocada en mi trabajo. Me estoy dando como un tiempo. No me gustaría que a él lo enfocaran más (…) No quiero que lo lleve mal ni que nadie se lo haga pasar peor. Para mí, no es fácil, pero no quiero que haya malos entendidos», ha añadido. Y lo cierto es que como sus palabras eran amables, pero poco concluyentes, los colaboradores del programa le han lanzado la pregunta inevitable: «¿Entonces habéis roto?». Y ahí no ha habido espacio para confusión: con voz firme, simplemente ha dicho «sí».

Paola, visiblemente afectada pero aún así comedida, no ha querido entrar en grandes detalles. «No ha pasado nada, es muy íntimo nuestro», ha respondido con esa mezcla de evasiva elegante y cortina de humo tan habitual en estos casos. Pero a pesar del repentino punto final, la ex nuera de Carmen Borrego no ha escatimado en halagos hacia su ya ex pareja. «Es una persona adulta, madura, con la que puedo tener una conversación. Me entiende. Es una persona súper buena. La decisión la he tomado yo, no le puedo dar lo que él quiere», ha enumerado.

Breve, clara y definitiva, no parece que haya vuelta de hoja, de modo que este episodio se suma a una serie de cambios en la vida de Paola. Desde su separación de José María Almoguera, la vida de Paola Olmedo ha dado más giros que una concursante de reality en plena gala. Lejos de quedarse en el papel de ex anónima y silenciosa, Paola ha abrazado la exposición mediática con una naturalidad que ya quisieran muchas veteranas del prime time. Primero llegó el cambio de imagen: una cirugía maxilofacial que no solo le renovó el rostro, sino también -y sobre todo- la actitud. Paola volvió a escena más empoderada, más segura y, por qué no decirlo, bastante más fotogénica. Después vino Sergio y su rol de tertuliana de TardeAR, donde no sólo opina con soltura, sino que también comparte plató, aunque no plano, con su ex, quien sigue con María La Jerezana, a quien conoció en GH Dúo.

Pese a compartir set y pasado, entre ellos no hay ni tensión ni idilio: simplemente una relación correcta, funcional, por el bien del hijo que tienen en común y que nació en junio de 2023. «Yo no soy de entrar en guerra con los padres de mis hijos», dijo Paola, muy diplomática. José María, por su parte, aseguró que se alegraba sinceramente de que su ex se hubiera enamorado otra vez. Claro que no imaginaba que ese idilio se disolvería antes de que terminara la semana.