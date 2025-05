Paola Olmedo ha vuelto a la primera línea mediática tras su aparición este lunes, 5 de mayo, en el plató de TardeAr, en Telecinco, donde ha aprovechado la ocasión para hablar sobre varios temas que han generado polémica en torno a su vida personal y profesional, especialmente su relación con José María Almoguera, su ex pareja. Durante su intervención, Olmedo ha respondido a diversas acusaciones y rumores, aclarando varios puntos importantes. Además, no ha dudado en lanzar algunos dardos directos al hijo de Carmen Borrego y su familia.

Uno de los momentos más destacados de su intervención ha sido cuando Paola ha hablado sobre la «buena relación» que mantiene con José María Almoguera, a pesar de su separación. «Con José María, no somos amigos, eso lleva un proceso. La relación no es mala. Todo es refiriéndonos al niño, todo tiene un proceso», ha expresado. Sin embargo, aunque ha subrayado que la relación entre ambos es cordial, Paola no ha pasado por alto algunas de las sombras que han marcado su historia en común. En particular, Olmedo ha lanzado una acusación en contra de Almoguera, afirmando que había «dudado de que venda cosas por detrás». Esta afirmación ha recordado a las acusaciones realizadas hace escasos días por Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, sobre ciertos comportamientos de su primo, lo que subraya un trasfondo de desconfianza que parece haber permanecido presente durante su relación. «No he tenido mucho gusto de conocer a Alejandra. Es muy amable conmigo», ha dicho sobre la joven.

Paola Olmedo en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

En este sentido, Paola Olmedo también ha hablado de cómo vivió su embarazo de su hijo en común con José Maria. La celebrity ha confesado que ese fue su «peor momento», pues la presión mediática repentina y la falta de intimidad durante ese periodo complicó aún más la situación. «Hoy en día intimidad no puedo tener», ha dicho, dejando entrever cómo la exposición pública ha afectado su vida personal y emocionalmente. Olmedo ha comentado que la situación empeoró considerablemente cuando su embarazo se hizo público, lo que provocó una invasión constante de la prensa en su vida privada. Esta presión externa, según ella, fue uno de los factores determinantes que afectaron la relación con su ex pareja, y que quizás marcaron el comienzo del fin de su historia de amor. «Quería intimidad. No quiero estirar ese chicle, pero ahí todo cambió. No era a lo que estaba acostumbrada», ha indicado.

Con respecto a su relación con las Campos, Paola ha aprovechado para aclarar su situación actual con Terelu Campos y Carmen Borrego. A pesar de las tensiones que se pudieron haber generado en su momento debido a su relación con José María Almoguera, Olmedo ha asegurado que mantiene una «buena relación» con ambas, lo que pone de manifiesto que, pese a las adversidades personales y mediáticas, ha sido capaz de mantener la compostura y la cordialidad. «Tengo buena relación con su familia. Me llevo muy bien. No quiero tener problemas con nadie», han sido sus palabras.