Natalia Sánchez, reconocida actriz, ha compartido una experiencia profundamente personal relacionada con la salud de su hijo menor, Neo, de cuatro años. El pequeño ha sido sometido a una intervención quirúrgica que, aunque exitosa, ha sumido a la familia en momentos de gran tensión y ansiedad. La intérprete de Los Serrano ha revelado la noticia a través de sus redes sociales con una fotografía de ella misma con el pequeño en brazos. La actriz ha confesado que ha necesitado varios días para poder escribir sobre el tema sin romper en llanto. «Hace unos días operaron a Neo», ha comenzado diciendo.

«Hasta hace un ratito no he podido escribir porque he necesitado que pasen unos días para poder hacerlo y que no se me saltaran las lágrimas como a una niña pequeña. Ahora ya estamos en casita, la recuperación ha sido latosa, molesta y bastante lenta, pero no era nada grave y ya pasó. En unos días estará mejor que antes de la operación y todo habrá merecido la pena», ha añadido Natalia.

La actriz ha expresado que durante estos días, la familia ha tenido que dividirse para atender las necesidades de sus dos hijos. Mientras ella ha acompañado a Neo durante la intervención, su pareja, el también actor Marc Clotet, ha permanecido en Madrid al cuidado de su hija mayor, Lia, de cinco años. Natalia ha relatado detalladamente cómo vivió la espera durante la operación de Neo, asegurando que ha podido acompañar a su hijo hasta que se quedó dormido en el quirófano, confiándolo a los profesionales médicos a quienes describe como «superhéroes de la vida real». Durante la hora y diecisiete minutos que duró la intervención, la actriz se refugió en la cafetería del hospital, optando por poner su móvil en ‘modo avión’ para evitar llamadas que pudieran aumentar su ansiedad.

«Estaba muerta de miedo, esa es la verdad. Racionalmente sabes que está en las mejores manos, pero son tan vulnerables, tan chiquitines, que solo darías lo que fuera por cambiarte por ellos», ha escrito. Tras la operación, la familia se ha reunido nuevamente en casa, donde Neo continúa su recuperación. Natalia ha destacado la fortaleza y resiliencia de su hijo durante este proceso, agradeciendo también el apoyo incondicional de Marc y la comprensión de Lia. En sus palabras, ha dejado claro que, aunque la recuperación ha sido «latosa, molesta y bastante lenta», la familia se mantiene unida y optimista.

La historia de amor de Natalia Sánchez y Marc Clotet

La historia de amor entre Natalia Sánchez y Marc Clotet es una de las más queridas en el mundo del espectáculo español. Su relación comenzó en 2014, y aunque al principio fueron bastante discretos, con el tiempo han compartido con el público su sólido vínculo y su vida en familia. Natalia, conocida por su papel en Los Serrano, y Marc, actor en series como El cor de la ciutat y Física o Química, conectaron gracias a su pasión por la interpretación y los valores compartidos. A lo largo de los años, han construido una relación basada en el respeto y el apoyo mutuo, algo que reflejan en sus redes sociales y entrevistas. En 2019, dieron la bienvenida a su primera hija, Lia, y en 2020, en plena pandemia, nació su segundo hijo, Neo. Desde entonces, han mostrado su faceta más familiar, compartiendo reflexiones sobre la crianza, la conciliación y los desafíos de ser padres.