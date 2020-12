Nagore Robles es todo un fenómeno en redes sociales. Más de 1 millón de seguidores siguen sus andanzas diarias. Su perfil es para ella una especie de diván improvisado donde logra mostrarse tal y como es. Ahí se siente liberada y buena prueba de ello son sus publicaciones. A través de sus imágenes les cuenta a sus fans sus inquietudes, sus miedos, sus pensamientos y sus nuevos proyectos. Pero ahora la vasca ha ido más allá y se ha atrevido a subir una sesión de yoga que ha hecho en su casa, completamente desnuda.

Desataviada de cualquier tipo de prenda de ropa, Nagore Robles se ha mostrado al natural y ha querido compartir este momento tan íntimo de su día a día: «Orgullosa, poderosa y fuerte. Así me siento.

Amándome en los días llenos de color pero también en los días grises», escribía en un vídeo en el que aparece haciendo una de las posturas más complicadas de esta disciplina. La publicación ha arrasado y acumula casi 25.000 ‘likes’ en poco más de una hora, uno de ellos el de Toñi Moreno, que ha tenido unas bonitas palabras con su amiga: «Yo te admiro y te quiero siempre».

Nagore ha hecho del ‘body positive’ su filosofía de vida y mensajes como este ayudan a elevar el empoderamiento femenino al lugar que se merece dentro de la sociedad. Aceptación, amor propio y libertad son las tres claves de una publicación que va camino de convertirse en uno de sus ‘post’ más vistos. Valiente, Nagore.

La colaboradora de televisión está acabando el año sumida en proyectos personales que le apasionan y la mantienen motivada. De entre todos ellos, el más especial tiene nombre y apellidos: Sandra Barneda. Ambas mantienen un intenso romance que disfrutan de puertas para adentro ya que prefieren mantener un perfil mediático bajo. Después de darse un tiempo hace año, ahora están en un momento espectacular. No obstante, parece que el ‘sí quiero’ está todavía lejos. Preguntada por ello, Barneda aseguró que «Nunca hemos hablado de planes de nada pero sería maravilloso. Yo si me casara os enteraréis el día que me case, pero no es un condicionante de que si te va bien te tienes que casar». La presentadora de ‘La Casa Fuerte: código secreto’ comentó durante su último acto que Nagore Robles le aporta «muchísimas cosas», pero dio un consejo a todos aquellos que busquen la felicidad en la pareja: «Para enamorarse de alguien primero hay que hacerlo de uno mismo». Tomaremos nota.

La otra ilusión de Nagore Robles

De vuelta a Nagore y sus proyectos, hay otro que la ha tenido ocupada durante mucho tiempo: la reforma de su casa. Robles se ha puesto manos a la obra y paulatinamente nos ha ido dejando algunos avances.

Nagore ha querido darle un aire nuevo a su vivienda en el centro de Madrid. Para ello ha optado por una preciosa combinación de maderas en contraste con el blanco puro de las paredes. Es muy importante que la vivienda resulte acogedora ya que es ahí donde la vasca encuentra la paz los pocos ratos libres que sus compromisos televisivos le dejan. Tenía claro que necesitaba un nuevo impulso y lo ha conseguido gracias a la amplitud de sus habitaciones y a materiales de primera calidad.

Poco a poco está introduciendo novedades en la decoración. La última ha sido la reforma del cuarto del baño, que ella misma ha compartido en sus redes sociales. ¿Cómo os gustaba más, antes o después?