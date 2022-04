No hay duda de que Nagore Robles se ha convertido en uno de los personajes televisivos más queridos del panorama nacional. La sinceridad y espontaneidad de la de Basauri han hecho que cada vez sean más los fans que no quieren perderse ninguno de sus movimientos, acumulando más de un millón de seguidores en Instagram.

Todas esas personas se han mostrado visiblemente preocupadas por la colaboradora a raíz de su ruptura con Sandra Barneda. Y es que, pese a haber formado el que parecía ser uno de los tándem más consolidados del país, ambas anunciaron su ruptura hace ya dos meses, poniendo fin así a una historia de amor de seis años de duración. Aunque han sido escasas las veces en las que la presentadora y su ex han hablado sobre su separación, ha sido ahora cuando la vasca se ha armado de valor para protagonizar una publicación en la que detalla “cómo sobrellevar una ruptura”. Cabe destacar que, según ella misma ha indicado, ha escrito el post “llorando a lágrima viva” con el único objetivo de “ser honesta”: “Si alguien cree que una ruptura no duele, no da vértigo, no te hiere el alma, el corazón, no te deja un vacío enorme, no sientes un abismo gigante frente a ti, se equivoca”, comenzaba explicando.

Su mensaje no ha quedado ahí, y Robles también ha sacado a la luz algunos de los típicos “consejos” que se suelen dar en una situación así y que parecen no gustarle: “Leer ahora eso de ‘otra puerta se abrirá, algo bueno vendrá’, es una mierda, una frase vacía, porque duele, rompe, quiebra y es insoportable. La teoría está muy bien, pero la práctica es horrible, triste y muy difícil. Esa es mi realidad”, señalaba, visiblemente afectada pese a haber dado una imagen de dureza que ya ha demostrado que no es del todo cierta. Por si fuera poco, la presentadora de Baila Conmigo también ha hecho referencia a las distintas maneras que tiene cada persona de afrontar su malestar: “Cada persona llevamos una cruz, peso, dolor, llámalo como mejor te reconozcas; más grande o más pequeña, pero [email protected] nos levantamos cada mañana con un sentimiento que llevamos como podemos. No podemos tener respuestas a todo, ni tranquilizantes, antiinflamatorios o consejos para cada momento, pero me imagino un mensaje que dice algo así, como un letrero enorme, como si fuera unas letras de neón en la carretera, que te alumbrarán en las noches más oscuras: ‘tranquila, confía en tu poder, corazón y luz’. Así que a ti, que buscas fuerza y quizás no la encuentras, a ti que necesitas escuchar consejos y hoy no oyes, o a ti que buscas señales y hoy no ves, grábate esto: Confía en ti, en tu intuición y tu fuerza, todo será como tenga que ser”, zanjaba, “secándose las lágrimas” y apoyándose tanto en sus seres queridos como en sus seguidores para superar este bache: “[email protected] hemos pasado por algo insoportable, o lo pasaremos, así que, no estás [email protected] Sigue nadando”.