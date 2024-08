Nacho Palau no se corta y habla sin tapujos sobre Ricky Martin: "Es un bombón"

Hace unas semanas se empezó a especular con el tipo de relación que Nacho Palau mantenía con el cantante Ricky Martín. Después de un tiempo guardando silencio, el escultor ha dado una entrevista en un conocido programa de televisión para dar su versión de los hechos. Es cierto que hizo recorrió 900 kilómetros para desplazarse hasta Galicia y asistir a uno de los espectáculos del puertorriqueño, pero ¿qué hay exactamente entre ellos?

Nacho Palau ha hablado sin tapujos sobre esta historia y ha dejado claro que únicamente es amigo de Ricky. Eso sí, reconoce que si hubiera pasado algo más tampoco lo diría, pero cree que se terminaría sabiendo con el paso del tiempo, por eso está tranquilo. También ha matizado que se conocen desde hace tiempo, por eso considera normal el viaje que hizo al norte de España para reunirse con el artista.

Nacho Palau, durante su última entrevista. (Foto: Telecinco)

«Le conozco desde hace muchos años, es un bombón. Nos tenemos cariño mutuo», ha comentado con total naturalidad. Más adelante, cuando se ha sentido más cómodo, ha admitido que Ricky «es caliente» en las distancias cortas, pero ¿a qué se está refiriendo exactamente? Nacho ha jugado al despiste, a pesar de que ha recalcado en varias ocasiones que en estos momentos solo es amigo del cantante.

Nacho Palau, sobre Ricky Martín: «Físicamente me gusta mucho»

Nacho nunca defrauda. Durante su relación con Miguel Bosé fue la persona más discreta de la crónica social, incluso cuando se separaron estuvo alejado de los focos. Encontró trabajo en una fábrica y no quería saber nada del mundo del espectáculo, pero ahora todo ha cambiado.

Palau asegura que Miguel no se ha portado bien con él, así que ha llegado el momento de contar su verdad. Su relato le ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la prensa rosa, por eso su relación con el intérprete de La Mordidita ha despertado tanto interés.

Montaje de Ricky Martin y Nacho Palau. (Foto: Gtres y Telecinco)

«Físicamente me gusta mucho, es un tío puertorriqueño, la forma de hablar, es muy meloso. Es muy generoso y está muy pendiente ¿a quién no le gusta Ricky Martin?»,ha declarado en ¡De Viernes! con una sonrisa. «Es un tiarrón, es un pedazo de tío. Seguramente si hubiera algo más no te lo diría o se sabría con el tiempo».

¿Está celoso Miguel Bosé?

El escultor ha aprendido mucho de su noviazgo con Miguel Bosé, por eso quiere mantener las distancias. Tal y como ha relatado en el citado espacio, actualmente no mantendría ningún romance con Ricky: «No me metería ahora en camisa de once varas con otro cantante, no».

Miguel Bosé, en un evento en Vitoria. (Foto: Gtres)

A pesar de que a día de hoy su contacto con Miguel es bastante tenso, Nacho cree que toda esta historia le puede haber molestado. Dice que «es posible» que no le haya sentado bien, pero reconoce que no tiene «ni idea» de cuales son sus sentimientos porque entre ellos no hay una relación fluida. No se llaman para hablar de ese tipo de cosas.

Nacho Palau no perdona a Miguel Bosé

Dejando a un lado todos los conflictos que están teniendo por los hijos que tienen en común, el valenciano está muy dolido con Miguel Bosé por el comportamiento que tuvo cuando murió Lola Medina. La madre de Nacho falleció a causa de un cáncer y Bosé, según lo que ha contado en ¡De Viernes! «no estuvo a la altura».

Exactamente ha dicho: «Ha sido muy injusto con mi familia y también se lo tengo en cuenta. Es otras de las cosas en las que Miguel que me ha defraudado muchísimo. Su mensaje de pésame fue humo, fue nada para mí».