Nace el primer hijo en común de Fernando Hierro y Fani Stipkovic

«El 30 de octubre a las 6:48 am, la vida nos iluminó con el mejor posible regalo, la llegada de nuestro hijo Nicolás Valentín». Con estas palabras, Fernando Hierro, ex futbolista y actual director deportivo del Chivitas, anunció hace tan solo unas horas el nacimiento de su primer hijo en común con Fani Stipkovic, una conocida periodista de origen croata. «Viniste para enseñarnos muchas cosas y por eso te prometemos que jamás te soltaremos la mano porque hoy mismo nosotros renacimos contigo», prosigue el texto que acompaña una tierna fotografía de la pareja junto al recién nacido.

El pequeño es el tercer hijo del ex futbolista, ya que tiene otros dos mayores, fruto de su anterior matrimonio con Sonia Ruiz que duró 28 años. Estos dos primeros vástagos, desde el primer momento, forjaron una buena relación con Fani. Las palabras de esta última durante una entrevista concedida para la revista del saludo dejaron claro la complicidad que sintió con los hijos de su pareja desde los inicios de su relación: «Nos llevamos muy bien. Me encantan. Son unos niños preciosos. Los veo como amigos. No los veo como sus hijos», reconocía.

Ahora, la llegada del recién nacido pone el broche de oro a la afianzada relación de la pareja, la cual comenzó el pasado 2019. Según han relatado ellos mismos, se conocieron durante un partido benéfico en el Wanda Metropolitano de Madrid y meses después, trascendió la noticia de su noviazgo. Un noviazgo que va por su cuarto año de duración y que, además de haber pasado por la paternidad, también lo ha hecho por el altar. El nacimiento de Nicolás Valentín ha llegado tan solo unas semanas después de la celebración de su boda, la cual se realizó el 13 de septiembre en México, el país donde residen actualmente y donde han formado su hogar.

Pese a poder haber hecho un evento multitudinario, Fernando y Fani prefirieron sellar su amor en un íntimo acto en el que hubo tan solo 12 invitados, según pudo saber la revista ¡Hola! De acuerdo con lo publicado por este mismo medio, fue una boda secreta celebrada en un palacio del siglo XIX del casco histórico de Guadalajara, aunque, entre sus planes, se encuentra el poder hacer un nuevo enlace matrimonial en España, pero esta vez, con una lista de invitados mucho más larga.

«Pedí lo mejor para mi vida y llegaste tú», escribía el ex futbolista en su cuenta oficial de Instagram tras darse el «sí, quiero». Un sentimiento que es recíproco por parte de la periodista ya que, conforme a la entrevista citada líneas más arriba, Fani aseguró que encontrar a Fernando había sido una gran suerte: «Es la mejor persona que he conocido. Tiene un corazón tan puro, tan grande, tan honesto… Es maravilloso tenerlo como marido y padre de mi hijo. No he podido elegir un hombre mejor para ser madre», señalaba.