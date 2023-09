Fernando Hierro y Fani Stipkovic ya son, para sorpresa de todos, marido y mujer. A pocos días de convertirse en papás, la pareja se ha dado el Sí, quiero poniendo así el broche de oro a su relación que, cabe recordar, comenzó a principios de 2022, dos años después de que el ex futbolista se separara de su primera mujer, Sonia Ruiz, tras más de dos décadas de feliz matrimonio. Según ha trascendido en las últimas horas, Fernando y Fani se casaron el pasado día 13 de setiembre en Guadalajara, México, el país que ahora los acoge. Concretamente, en la terraza de la Casa de Pedro Loza, ubicada en un edificio de estilo colonial del siglo XIX situado en el centro histórico de Guadalajara, que fue edificado en 1848, como casa de una acaudalada familia local.

La ceremonia, que fue por lo civil, se celebró en la más estricta intimidad, con únicamente doce invitados: los familiares y amigos más cercanos y allegados de la pareja, como Amaury Vergara, dueño del equipo del que Fernando Hierro es director deportivo, y Nena Hudulin, la mejor amiga de la infancia de la novia, que ejercieron de testigos. «Tenemos mucha gente por ambas partes con los que nos hubiese gustado compartir este día, pero, como no era posible al 100 por 100, decidimos que fuera algo más pequeño. Para nosotros… y para nuestro niño», detalla la periodista y modelo croata. «No tuvimos tiempo de organizar una boda tal y como nos hubiese gustado, con la familia y con los amigos al completo. Por eso, decidimos que lo tendríamos, pero para nosotros. Algo así como la coronación de nuestro amor. Algo que iba a ser solo nuestro. Algo íntimo, pequeño, sin ningún ‘show’, pero un gran paso adelante para formalizar la familia en ciernes», añade.

Fernando Hierro y Fani Stipkovic en un evento en Marbella / Gtres

Para su gran día, Stipkovic escogió un vestido perfectamente adaptado a su avanzado estado de gestación: de corte sirena, con encaje y escote en V, de la firma Vera Wang, la misma, curiosamente, para la que Fani Stipkovic desfiló en su debut en la pasarela para la couturiere estadounidense. Por su parte, Fernando Hierro optó por un traje de color tabaco y solapa en punta de lanza hecho a medida por Samir Backhami que, en propias palabras de Fani, «se adaptó perfectamente al enclave de estilo finisecular elegido para la celebración».

En sus declaraciones, la esposa de Hierro dice sentirse tranquila y serena con esta boda, que llega más de un año y medio después de comprometerse. Asimismo, se confiesa más enamorada que nunca del que fuera seleccionador de España durante la Copa Mundial de Rusia 2018. «Con este embarazo, no sé, pero me siento zen, muy tranquila. Ni entonces ni ahora he sentido el estrés que normalmente tienen las novias por que todo salga bien. Me he sentido en paz, llena de amor y feliz de compartir este momento íntimo exclusivamente con el amor de mi vida. Fernando es la mejor persona que he conocido en mi vida. Tiene un corazón tan puro, tan grande, tan honesto… No he podido elegir un padre mejor para mi hijo», señala.

Fernando Hierro y Fani Stipkovic disfrutando de una jornada de tenis / Gtres

Una segunda ‘boda’ en España

Esta celebración de Fernando Hierro y Fani es la primeras de otras que están en camino. Y es que los recién casados ya tienen pensado hacer una segunda (y más grande) fiesta en España, junto a su entorno más cercano. «Una gran boda», ha asegurado Fani. «Intentaremos que sea el año que viene y queremos hacerlo a lo grande con familia y amigos de Croacia y familia y amigos de España. Unirlos a todos y celebrar nuestro amor», añade.

Fue en octubre de 2021 cuando El Español desveló las primeras imágenes de la pareja, en las que se les veía disfrutar de una cita en un conocido local situado en la calle María de Molina de la capital, muy concurrido por las influencers patrias. No obstante, no fue hasta tiempo después cuando se confirmó su romance.