La muerte de Manuel Guasch provoca dispares despedidas: de las hermanas Lapique a la ausencia de Preysler

Manuel Guasch, conocido por ser el expresidente de FASA Renault y por su estrecha vinculación con cargos de la Administración y dirección en empresas punteras, así como por pertenecer a la beautiful people (un término que define al poder político y económico que rodeaba el gobierno socialista de 1982), ha fallecido por causas que no han trascendido. Estuvo casado con Margarita Vega-Peniche, quien murió de forma prematura en 2005, y mantenía una estrecha relación de amistad con Isabel Preysler. Tanto era así, que la socialité la consideraba como una hermana, algo que quedó patente cuando el matrimonio mencionado ejerció de testigo en la boda civil de Miguel Boyer e Isabel, celebrada el 2 de enero de 1988. Eran muy pocas las personas que sabían que el ex ministro y la hispanofilipina estaban dándose el «sí, quiero» en el juzgado de la calle Pradillo de Madrid, pero, entre los afortunados, se encontraban los señalados.

Este vínculo dejaba más que claro que entre las amistades del fallecido había destacados miembros de la jet set de nuestro país. Es por ello por lo que, como era de esperar, su último adiós ha reunido a numerosas personalidades del ámbito social y empresarial, aunque lo cierto es que también ha estado marcado por una destacada ausencia que no ha pasado desapercibida.

Isabel Preysler y Miguel Boyer. (Foto: Gtres)

Los restos mortales de Guasch fueron velados en el tanatorio de San Isidro (Madrid) el pasado martes, 9 de diciembre, y aunque las hermanas Lapique, Cari y Myriam, no dudaron en acercarse hasta allí para dar su más sentido pésame a la familia y asistir a la misa previa al entierro, quien no lo hizo, al menos delante de los medios, fue la apodada como la reina de corazones. Y es que, aunque se desconoce si acudió al velatorio en algún momento del día, lo cierto es que en el acto religioso no estuvo presente por razones que, hasta el momento, no han trascendido.

Cari y Myriam Lapique en el tanatorio de San Isidro de Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, sea como fuere, la no presencia de Preysler ha llamado la atención de propios y extraños, ya que, aunque su íntima amiga falleció hace dos décadas, ella ha continuado ligada a su familia. Hasta el punto de que en 2023 acudió en calidad de invitada a la boda de su sobrina, Lucía Domínguez Vega-Penichet.

¿Cómo fueron los últimos años de Manuel Guasch?

Aunque Manuel Guasch ha protagonizado una larga y amplia trayectoria en el mundo empresarial, lo cierto es que una vez que se jubiló, se desvinculó por completo de este sector. De hecho, aunque son pocos los datos que se conocían sobre cómo era su actual vida, medios como Vanitatis señalan que se dedicaba a sus hijos, a sus nietos y al campo.