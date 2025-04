Muere la madre de Lydia Lozano: así era la relación entre ellas

Este 23 de abril se ha conocido la muerte de Sol Hernández la madre de Lydia Lozano a sus 93 años. Sus restos mortales serán despedidos este 23 de abril a las tres de la tarde en el Tanatorio de la Paz. Además, el próximo 24 de abril, sus seres queridos podrán recordarla en una misa funeral que tendrá lugar a las doce de mediodía.

Esta noticia llega dos años después de que se destapara el delicado estado de salud de Sol. En marzo de 2023 Sol Hernández fue noticia debido a un serio problema de salud que le mantuvo ingresada durante días. La colaboradora no llevó nada bien que su madre se convirtiese en noticia y menos por un motivo como ese, y manifestó su enfado. Lydia Lozano sentía auténtica devoción por su madre a la que estuvo muy unida hasta el final de sus días.

Así era la relación entre Lydia Lozano y su madre

A pesar de la fama de la colaboradora televisiva, su madre ha estado siempre en un segundo plano. Además, aunque Lozano ha dedicado parte de su vida a su trabajo, era habitual verla al cuidado de su madre, una mujer muy elegante y de la que ha heredado el estilo. De hecho, tras la mejora de su bache de salud en el 2023, ambas fueron vistas paseando por las calles de Madrid e incluso hicieron una parada para tomar un vermut en Santa Engracia, una de las localizaciones de moda de la capital.

Las últimas imágenes públicas de Lydia Lozano con su madre. (FOTO: GTRES)

En las imágenes publicadas entonces por el portal Jaleos, madre e hija demostraron su excelente relación, como si de dos amigas se trataran. En las fotos ambas aparecían intercambiándose confidencias en una conversación en la que estaban muy relajadas.

Además, en los últimos años, aún más si cabe, Lydia se ha desvivido por la matriarca de su familia, que se quedó viuda en el año 2010. En 2021, la tertuliana se despedía de su hermano, Jorge Lozano Hernández, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, por coronavirus.

En aquel momento Lozano no pudo contener la emoción desde el plató en el que entonces trabajaba durante su etapa de Telecinco y, aunque evito pronunciarse al respecto, finalmente no dudó en abrirse en canal con la audiencia y con sus compañeros de Sálvame.

Lydia Lozano paseando junto a Sol, su madre, que ha fallecido este 23 de abril. (FOTO: GTRES)

Finalmente, en ese momento también recordó a su progenitora, que había perdido a un hijo en la recta final de su vida. Además, la colaboradora puso de manifiesto entonces que ella aún no había podido reflexionar sobre el fallecimiento de su hermano, debido a que su madre era su prioridad: «La muerte de un hijo no se supera, y yo pongo toda mi energía para ayudar a mi madre. No he pasado casi el luto porque estoy todo el rato pendiente de ella. Lo único que quiero es que ella se ría y que cuando hablemos de él, nos riamos».