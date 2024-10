El último movimiento profesional de Alejandro Sanz ha provocado que su nombre se coloque en el centro del foco mediático. Este 22 de octubre, el artista tenía previsto conceder una entrevista en Cuerpo Especiales, espacio radiofónico de Europa FM presentado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus. Sin embargo, el cantante ha cancelado in extremis esta cita de su agenda.

Alejandro Sanz iba a hablar de su último trabajo Palmeras en el jardín, que verá la luz el 25 de octubre. Por ahora, se desconocen los motivos que le han llevado a cancelar este encuentro laboral, aunque desde el espacio indican que ha sido por causas ajenas al programa.

Alejandro Sanz en los Premios Grammy de Sevilla. (Foto: Gtres)

Este inesperado movimiento se ha producido en medio de los rumores que circulan sobre que Sanz podría estar de nuevo ilusionado en el amor. Alejandro Sanz siempre ha hecho gala de su habitual hermetismo en cuanto a su vida personal se refiere y son contadas las ocasiones en las que revela píldoras sobre este ámbito de su vida. Sin embargo, su rol de personaje público provoca que se conozcan detalles de esta parcela tan hermética.

Sin ir más lejos, recientemente ha sido visto junto a una actriz española. Se trata de Candela Márquez. La intérprete nació en Valencia y ha trabajado en series como La Fuga o Aída. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo triunfa en México, país al que llegó en 2014 dando vida al personaje de Aitana en Muchacha italiana viene a casarse, una conocida telenovela.

Alejandro Sanz en la fiesta que le hizo su discográfica. (Foto. Gtres)

Alejandro Sanz y Candela han sido vistos en el partido del Inter de Miami contra el New England Revolution en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Miami), al que Sanz acudió como invitado especial de David Beckham. El intérprete de Corazón partío y la actriz estuvieron a pie de campo muy cómplices y sonrientes. Aunque no han compartido ninguna imagen o vídeo juntos, lo cierto es que las redes sociales hablan por sí solas y varios comentarios han desatado en el universo de la rumorología que entre ellos hay algo más que una bonita amistad.

El 18 de octubre, Candela compartió una imagen foto en su cuenta de Instagram junto a la pregunta: «¿Y qué hago?», a lo que Sanz respondió: «Yo tengo ideas». Aunque eso no fue todo, porque Candela contestó: «En 12 horas me lo dices».

Mónica Cruz junto a Alejandro Sanz. (Foto: Redes sociales)

Al margen de esta relación que están forjando, bien sea de amistad o como algo más, meses atrás relacionaban a Alejandro Rubio con Mónica Cruz. Sin embargo, siguiendo la misma fórmula de siempre, la del hermetismo, ninguno de los dos confirmó que había algo más entre ellos.