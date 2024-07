El deseo de Alejandro Sanz ante las elecciones de Venezuela

Para comprender el conflicto entre Alejandro Sanz y Venezuela hay que remontarse al año 2010. El cantante lanzó un mensaje que no pasó inadvertido y que dejó en evidencia sus tensiones con el Gobierno. En las últimas horas, justo antes de que se celebren unas nuevas elecciones en el país, ha recurrido a sus redes sociales para escribir un mensaje cargado de significado.

«Ojalá mañana el cambio se haga realidad. Cada voto… Una voz, una esperanza, un futuro. Venezuela, mañana contigo». El artista desea que se haga realidad la voluntad de los ciudadanos y ha utilizado su poder social para poner de manifiesto su punto de vista.

El mensaje de Alejandro Sanz. (Foto: X)

Hace 14 años, el autor de Capitán Tapón aprovechó su repercusión en X (antiguo Twitter) para insinuar que no le permitían viajar a Venezuela. «Presidente Chávez, quiero ir a cantar a su país… ¿Me lo permite?», empezó diciendo. «¿Me da su palabra de que no le pasará nada ni a mi público ni a mi gente ni a la empresa ni a mí? Si usted me da permiso y nos da su palabra de que nada va a pasar, yo cierro mi gira en Venezuela. Usted tiene la palabra».

En 2008 tuvo lugar otro acontecimiento importante para comprender el motivo por el que Alejandro Sanz está tan pendiente de la actualidad de Venezuela. El artista tenía previsto actuar en Caracas y poco antes del concierto se topó con una negativa que nadie esperaba. Tanto él como algunos compañeros de profesión, por ejemplo Joan Manuel Serrat, Fito Páez y Joaquín Sabina, responsabilizaron a Chávez, algo que este negó.

El otro mensaje de Alejandro Sanz

La felicitación de Alejandro Sanz a su hija. (Foto. Instagram)

Este domingo 28 de julio es el cumpleaños de Manuela, la hija del famoso intérprete. Ha cumplido 23 y es evidente que disfruta de una relación estupenda con su padre. Hace unos meses, cuando se rumoreaba que Alejandro estaba saliendo con Mónica Cruz, estuvieron juntos en la graduación de la joven.

«Hace 23 años cambió mi forma de ver el mundo. La culpable: mi Manuela. Vivo con algo metido en el ojo llamado orgullo y cuando la miro late con toda su fuerza», empieza diciendo la dedicatoria. «Ser padre te convierte en profesor de la asignatura más importante: la vida. No sé en qué momento intercambiamos los papeles, pero ella es la maestra de mis días. Te amo».

La faceta de Alejandro Sanz como padre

Hace unos días tuvo lugar otro cumpleaños, el de Alma. A ella le dedicó una de sus famosas canciones, Mi persona favorita. Es evidente que disfrutan de una conexión especial, de hecho a ella también le rindió un bonito homenaje.

Alejandro Sanz, sonriendo. (Foto: Gtres)

«Nunca un nombre ha definido tan fielmente a una persona: ALMA. Hoy cumple años y yo con ella cumplo sueños todos los días», escribió Alejandro junto a una entrañable foto con su hija en un conocido parque temático. «Solo con mirarla me regala esa plenitud de ‘felipaz’ de ver en la personita en la que se está convirtiendo. Mi Alma, mi persona favorita».

El artista tiene cuatro hijos e intenta invertir tiempo de calidad con ellos. Es uno de nuestros artistas más internacionales y su agenda está repleta de compromisos, pero siempre encuentra un hueco para las cosas importantes. Apoyar a Venezuela, felicitar a sus hijos o compartir su estado de ánimo son algunos de los motivos por los que Sanz usa sus redes.