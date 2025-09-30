Mónica Naranjo ha roto su silencio sobre un difícil momento en el que pasó miedo en la grabación de un programa de televisión. La artista estuvo al frente de la primera edición de La isla de las tentaciones que se emitió a comienzos del 2020. Este formato, que cautivó por completo a la audiencia, puso a prueba a varias que parejas que volaban hasta República Dominicana para enfrentarse a un reality extremo donde estarían separados pero compartiendo villas con solteros o solteras -los llamados tentadores-. Casi seis años después, la intérprete de Sobreviviré ha desvelado que, en uno de los episodios tuvo verdadero miedo debido la actitud de uno de los concursantes.

El incómodo momento de Mónica Naranjo

Solo le bastó una edición para darse cuenta que su futuro no estaba en hacer de intermediaria entre parejas. La cantante ha asegurado que las grabaciones fueron todo un drama para ella y que incluso en una ocasión temió por su salud y por su integridad física.

Mónica Naranjo con Sandra Barneda, su compañera de programa. (FOTO: GTRES)

«Lo que vengo a contar es delicado. En las primeras temporadas de un reality, lo que mola es que la gente va, pero no saben a lo que van. En La isla de las tentaciones, la gente iba muy perdida, no sabían qué iba a pasar. Venían muy monos, súper divinos…», ha comenzado diciendo.

El culmen llegó para Naranjo cuando iba a grabar la primera hoguera -que es el momento en el que las parejas ven en una tablet lo que hacen sus novios o sus novias en la otra villa-. «Hicimos unas porras para ver quién la liaba antes. Yo dije que ellos. A las 24 horas estaban en el jacuzzi, uno de los tentadores tumbado y la otra con el culo puesto. Y cambié de opinión, ellas estaban desatadas totalmente. Era muy fuerte», cuenta la artista, que apostó porque los chicos fueran los primeros en ser desleales.

La primera infidelidad fue la de Fabi Carbajo a Christofer, con el que llevaba casi una década de relación. La madrileña mantuvo un idilio en República Dominicana con Rubén, uno de los tentadores. Lo que Christofer nunca hubiera imaginado es que la deslealtad llegara poco tiempo después de comenzar el concurso. Fue entonces, cuando el participante vio las imágenes de su novia intimando con Rubén, cuando se puso a correr por la playa gritando el ya mítico «¡Estefanía!». Aunque fue un momento cómico para la audiencia, lo cierto es que Naranjo ha desvelado que pasó miedo. «¿Sabes lo que es ver unas imágenes antes de enseñárselas al chico y ver que debajo de las sábanas le están haciendo una chupipaji? Y se lo vas a enseñar. Pensé que me iba a pegar. De verdad que cuando vi que venía hacia mí, pensé que había llegado mi final. Pero se fue por la playa gritando. Si lo analizas bien, es algo que viví con ellos, tú no eres consciente de que estás todo el día con cámaras. Imagínate durante casi un mes», ha explicado en La Revuelta.