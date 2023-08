Tras haber paralizado su carrera profesional por distintos problemas de salud, Mónica Naranjo ha retomado su trayectoria encima de los escenarios, llenando su agenda laboral de conciertos durante los meses de verano. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana ha actuado en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar y tras vivir un maravilloso encuentro con sus seguidores, la cantante se ha dispuesto a poner rumbo a Barcelona, el siguiente destino de su gira. Para ello, cogía un avión hace tan solo unas horas donde, al parecer, no ha tenido una buena experiencia con la tripulación.

Monica Naranjo en un concierto en Madrid. 2019/ Gtres

«No sabía si poner este mensaje o no», comenzaba a escribir en su cuenta oficial de Twitter donde, después de meditarlo, decidía compartir con sus followers lo que vivió durante el viaje. «Después de la nefasta experiencia que he vivido en el vuelo ALC-BCN de las 12:50h (VY1305 de @vueling) de hoy, 13 de agosto, he creído necesario compartirlo porque, nadie merece pasar por una situación como la de esta mañana», proseguía. «Grosería, trato vejatorio y poca profesionalidad por parte de la sobrecargo, quien no ha accedido a dar su nombre completo (se tapó la placa). Una situación horrorosa que me ha dejado atónica y con muy mal cuerpo. Una vergüenza @vueling», terminaba explicando.

No sabía si poner este mensaje o no. Pero, después de la nefasta experiencia que he vivido en el vuelo ALC – BCN de las 12:50h., VY1305 de @vueling de hoy, 13 de agosto, he creído necesario compartirlo porque, nadie merece pasar por una situación como la de esta mañana. 1/2 — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) August 13, 2023

Sin duda, las palabras de la intérprete de Libertad han generado un gran debate en redes donde la propia compañía aérea ha querido participar tras recibir la «denuncia», intentado así resolver la supuesta situación a la que se habría tenido que enfrentar la artista. “Buenas tardes, Mónica. Lamentamos leer lo que comentas. Por favor, pásanos todos los datos de tu reserva por mensaje privado y procederemos a atenderte», escribía la cuenta oficial de Vueling.

Pese a que Mónica no ha dado ningún tipo de detalles sobre el motivo que había acarreado esa situación «vejatoria», lo cierto es que una de las respuestas de la propia compañía han dado un poco más de luz al asunto: «La tripulación actúo respetando el protocolo de seguridad. No es posible acceder a la zona delantera del avión si la cortina está cerrada. El pasajero debe esperar en su asiento o dirigirse a los baños de la parte trasera. Quedamos a disposición por DM”, explican.

Querida monica, yo estaba en primera fila y fui testigo de lo que paso, y no tienes razón alguna. La grosera y mal educada fuiste tu. Te dijeron que no podias entrar al baño en ese momento xk estaba el

Piloto y por motivos de seguridad tenias que esperar detras de la cortina1/2 — RUBEN XAY (@RUBENXAY) August 14, 2023

Por el momento, se desconoce si Mónica se habrá puesto en contacto por vía privada con la aerolínea, pero tras sus palabras de enfado, lo cierto es que públicamente no se ha vuelto a pronunciar al respecto. Cabe destacar que más allá de la versión de la cantante, uno de los internautas que casualmente viajaban en el mismo vuelo, ha alzado la voz explicando lo que él vivió estando sentado varias filas más adelante. «Querida Mónica, yo estaba en primera fila y fui testigo de lo que pasó, y no tienes razón alguna. Te dijeron que no podías entrar al baño en ese momento porque estaba el piloto y por motivos de seguridad tenías que esperar detrás de la cortina o ir al baño del fondo. Ahí fue cuando tú te ofendiste y te pusiste alterada. No tienes razón ninguna», escribe.