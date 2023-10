Se cumplen seis meses desde que Ana Obregón copara la portada de una conocida revista de la crónica social de nuestro país por haberse convertido en madre legal de una niña, por gestación subrogada, en Miami: Ana Sandra. Aunque, cabe recordar, en este sentido, que la actriz confirmó después que se trataba en realidad de la hija de su hijo, Álex Lequio, y por consiguiente, nieta de ella y de Alessandro Lequio, conocido por el sobrenombre de El Conde Lequio.

Sea como fuere, lo cierto es que desde entonces, son varias las informaciones que giran alrededor de un evento ineludible para la menor: su bautizo. Ana Obregón confirmó que quería bautizar a la pequeña y, si bien en un principio, iba a hacerlo después del verano, por el momento no ha sido así. De hecho, todo apunta a que será en Navidad cuando se lleve a cabo la celebración. «La propia Ana me dice que seguramente sea en Navidad», confesó la periodista Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 a los mandos de Sonsoles Ónega donde asiste habitualmente en calidad de colaboradora.

Ana Obregón con su nieta, Ana Sandra / Instagram

Así, iniciada ya la cuenta atrás, no es de extrañar que Ana Obregón vaya última mando detalles para el gran día. El último, sin ir más lejos, tendría relación con las personas que la bióloga habría escogido para que ejerzan como padrinos de la niña. Según la colaboradora, y como era de esperar, tanto el padrino como la madrina de Ana Sandra, serán personas que estuvieron (y están indirectamente todavía), muy ligadas a su hijo fallecido.

En primer lugar, como padrino de Ana Sandra, la que fuera intérprete de Ana y los siete, habría escogido a Justin, uno de los mejores amigos de Álex. Ambos se conocieron durante su etapa universitaria, en Estados Unidos, y entablaron una muy buena relación de amistad. Tanto es así, que durante el tiempo que el joven estuvo luchando contra su enfermedad en el país de América del Norte, Justin no se separó de su lado. «El deseo de Ana Obregón es que el padrino sea Justin, el íntimo amigo de Aless, un chico americano que conoció cuando estudiaba en Estados Unidos», señala Cortázar.

Ana Obregón con su nieta, Ana Sandra / Instagram

Por su parte, y de acuerdo a la misma fuente, la madrina será Celia Vega-Penichet, la sobrina de Ana Obregón, hija de su hermana Celia García Obregón y, por consiguiente, prima de Álex. La relación del natural de Madrid con su prima, digno de mención, era inquebrantable y prácticamente de hermandad. Prueba de ello son, por ejemplo, las innumerables muestras de cariño y buenas palabras que el joven le dedicó a su prima, aún con vida, en sus redes sociales.

Pero el papel de Celia con la menor va mucho más allá. Al margen de madrina de Ana Sandra, la joven será la persona que cuide de la pequeña cuando Obregón fallezca (o esté incapacitada), tal y como desveló la televisiva en su última entrevista para la revista ¡Hola!. Ante la pregunta de quién cuidaría de la niña en caso de que ella no pudiese, Ana Obregón reveló: «Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina», expresó. «Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita. Ya lo he hablado con ella», añadió.

¿Llevará Ana Sandra el faldón de cristianar de la Familia Real?

Si bien no han trascendido, por el momento, demasiados detalles acerca de cómo o dónde se llevará a cabo el bautizo; existe ya la gran duda de si Ana Sandra lucirá el faldón de cristianar, una pieza tradicional que se pone a los bebés el día de su bautizo y les cubre de la cintura hasta los pies; perteneciente a la Familia Real española, y que ya han lucido antes el Rey don Juan Carlos, el Rey Felipe VI, y sus hermanas, las Infantas Elena y Cristina (57), así como los respectivos hijos de los tres, en orden de nacimiento: Felipe Juan Froilán, Juan Urdangarin, Victoria Federica de Marichalar, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin; y la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Los Reyes, Felipe y Letizia, junto a Don Juan Carlos y Doña Sofía, en el bautizo de Leonor / Gtres

Es relevante destacar aquí que la pequeña tiene vinculación de sangre con la Familia Real de nuestro país, aunque no entraría, eso sí, en la línea sucesoria a la corona de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Española. Y es que su abuelo, El Conde Lequio, es hijo de Sandra Torlonia que es, a su vez, prima paterna del Rey emérito Juan Carlos I y descendiente del Rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Bettenberg (el padre de Don Juan de Borbón, infante de España y conde de Barcelona, y la abuela de Lequio, la Infanta Beatriz Isabel, eran hermanos).