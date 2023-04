El misterio de la relación de Sara Carbonero y Nacho Taboada

El 12 de marzo de 2021 Sara Carbonero e Iker Casillas lanzaron un comunicado a través de sus respectivas redes sociales. Un escrito en el que anunciaron su separación. Sin duda, noticia que sorprendió a propios y extraños. «Tanto Iker como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo», comenzó diciendo la misiva.

«El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre.

Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable», añadieron en un post en el que quitaron la opción de comentarios, haciendo gala una vez más de su discreción.

Pese a la discreción que siempre caracteriza a Sara Carbonero, en el verano de 2021 se la relacionó con Kiki Morente. Se pudo ver cómo asistió a algunos de sus conciertos, pero no se dejaron ver juntos. Asimismo, cuando fueron preguntados, la periodista guardaba silencio, lo mismo ocurría con el artista. De esta manera, ninguna de las partes llegaron a confirmar si estaban o no manteniendo una relación sentimental.

Actualmente, la comunicadora parece mantener un romance con Nacho Taboada. Al igual que ocurrió con Morente no han confirmado nada ninguno de los protagonistas, pero sí se han dejado ver en diferentes ocasiones. De hecho, el cantante se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. Prueba de ello fue cuando tuvo que ser intervenida de urgencia el pasado mes de noviembre y Taboada se desplazó hasta el centro sanitario para estar a su lado, pero no hizo declaraciones a la prensa que le vio entrar con el coche en el parking. De esta manera, el hermetismo parece ser la base en la que han fundado su historia de amor.

El entramado amoroso de Iker Casillas

Por su parte, Iker Casillas, actualmente, no tiene pareja, o al menos que se conozca públicamente. Sin embargo, Socialité anunció en exclusiva que el ex portero del Real Madrid podría haber encontrado el amor en una mujer que tiene mucha relación con su ex, ya que también es periodista deportiva. Se trata de Ana Quiles, vive en Roma y ya ha entrevistado al deportista.

Desde que salió a la luz su ruptura con Carbonero también se le ha relacionado con Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva, quien se dará el ‘sí, quiero’ el próximo 8 de julio en el palacio de El Rincón con Tamara Falcó. Por ahora, Iker sigue volcado en sus diversos compromisos profesionales ajeno a lo que se hable de su vida personal.