La fama de Jesulín de Ubrique como torero y su posterior relación con Belén Esteban hizo que su familia también saltara al foco mediático. Durante muchos años, la polémica estuvo servida en este clan y, sobre todo, tras la ruptura del diestro con la colaboradora televisiva, con la que tuvo una hija en común. Aunque la de Paracuellos de Jarama mantiene una fría relación con su ex familia política, de quien sí ha hablado con orgullo ha sido de la más desconocida de los Ubrique, Carmen Janeiro, que durante muchos años ocupó portadas, titulares y espacios televisivos. ¿Cuál es su vida actual?

La vida actual de Carmen Janeiro tras retirarse de la televisión

Las últimas noticias de Carmen Janeiro son de mediados del 2021. La única hermana de los Janeiro, está completamente alejada del foco mediático, aunque no siempre ha sido así. Durante muchos años fue noticia y apareció en varios programas de la pequeña pantalla. En los años 90, la ex cuñada de Belén Esteban era uno de los rostros más habituales en las páginas del papel couché. Aunque se dio a conocer como modelo, con el paso del tiempo, y debido a su fama, se convirtió en una reconocida colaboradora de Día a Día, el programa de las mañanas que presentó la siempre recordada María Teresa Campos.

Carmen Janeiro con su sobrino / Gtres

Sin embargo, su participación televisiva fue cuanto menos fugaz y, tras varias apariciones, decidió volver a su vida anónima tras acudir en una ocasión a Hay una cosa que te quiero decir, en el que contó como un accidente doméstico cambió su vida y casi la deja en silla de ruedas.

A sus casi cincuenta años, la hermana de Jesulín de Ubrique vive en Marbella, donde está dedicada al yoga. Andalucía se ha convertido en el hogar de la ex modelo que, además, tiene negocios en el sector del hormigón. Según aparece en los registros, en junio del 2021 fundó dos empresas en Dos Hermanas, Sevilla: Persolvo SL. (especializada en producción y fabricación de bloques y placas y cuya inversión inicial superó el millón de euros) y Ssifex Europa SL. (dedicada a la manipulación, fabricación y comercio de materiales de construcción, como yeso, cemento u hormigón).

Su última relación sentimental, una gran incógnita

Carmen Janeiro con Luis Masaveu Herrero durante unas vacaciones en Marbella.

03/11/2019

En agosto del 2021, salió a la luz que Carmen Janeiro puso fin a su historia de amor con el empresario millonario Luis Maseveau, aunque nunca llegó a confirmarse por ninguna de las dos partes la separación definitiva. El motivo del distanciamiento de la ex nuera de Belén Esteban y su pareja fue, según contó entonces El Español, que él estaba completamente volcado con sus negocios en Portugal y que Janeiro no estaba dispuesta a dejar su vida en la Costa del Sol. Tal y como explicó el medio citado, Janeiro le dejó claro a su pareja que no quería reunir a su vida, algo que él entendió perfectamente. Por su parte él, por trabajo, tuvo que vivir entonces entre el país vecino y Suiza. Sin embargo, a fecha de hoy se desconoce si se trató de una crisis o una ruptura definitiva.