Los medios de comunicación fueron su profesión y la televisión fue su vida en estos últimos tiempos. Mila Ximénez llegó a ‘Sálvame’ en septiembre de 2009. Ya en aquel momento explicaba qué había supuesto para ella volver a la vida laboral de la mano del equipo capitaneado por Jorge Javier Vázquez: “Quiero ser la mejor”, dijo entonces. Alegre, cercana, irónica y muy divertida, además de cariñosa, la colaboradora forjó una nueva familia con sus compañeros.

A ellos les comunicó el 16 de junio de 2020, que se le había detectado un cáncer de pulmón. Aquel día, muy emocionada y casi sin poder hablar, la sevillana llamaba en directo a su programa y explicaba que estaba enferma, pero que iba a volcarse en su recuperación. Ni el miedo ni el cáncer iban a pararla.

Casi de inmediato comenzó su tratamiento. Arropada en todo momento por su familia -su hija Alba, sus hermanos Manolo, Concha y Encarna- la colaboradora acudía a sus citas médicas siempre del brazo de sus seres queridos. Y eso incluyó a Terelu Campos, Belén Rodríguez y Belén Esteban.

Sus compañeros y también su público la echaban de menos, por eso quiso volver a ‘su casa’, a Mediaset. Y lo hizo el 2 de marzo, después de un mes ausente. Un cambio en el tratamiento le tuvo postrada en la cama durante estas interminables semanas. Así lo contó, con la sinceridad que le caracterizaba: “Lo que me ha pasado en el último mes no es vida. No tengo cuerpo, tengo fuerza, pero cada vez cuesta más”, dijo abatida.

“Soy una persona que me gusta vivir, pero con calidad de vida. A mí me dicen que esto tiene una duración de un tiempo, de dos años, por ejemplo, muy bien. Yo me organizo. Morir a los 70 es educado”, señalaba dejando a sus compañeros muy preocupados. Entonces reconocía que le estaba resultando “muy largo y muy jodido”. En ese momento estaba pendiente de los resultados de una nueva prueba: “Dependiendo de esto tomaré una decisión”.

Por eso no tuvo miramientos al admitir que “si esto va para largo y me dicen que no saben si los tratamientos van a funcionar, se acabó y lo que dure”. La tertuliana apareció con una imagen diferente a la habitual, con un pañuelo a modo de diadema. Coqueta como ninguna, y muy molesta por los estragos de la quimio, explicaba con cierto enfado que “no me puedo ni meter el peine”.

Mila solo tenía ganas de volver a compartir tardes en ‘Sálvame’. “Ojalá pueda decir que se ha ido el bicho, estoy rezando, quiero vivir (…) Pero si esto acaba, es una tranquilidad para mí”. Serena, y ante unos compañeros atónitos por sus palabras, admitió que estaba “preparada, cada día lo estoy más”.

A partir de ese día, fueron dos más las apariciones que hizo y de las que dejó testimonio en sus redes sociales. El 10 de marzo, luciendo la mejor de sus sonrisas, Mila se despidió sin saberlo de los televidentes. Ese día en el que acudió a plató con un look lleno de personalidad, la andaluza publicaba una imagen sonriente y junto al actor Josep Ferrer caracterizado de María Teresa Campos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mila Ximenez (@milaximenezoficial)

Acompañando la instantánea escribió: “Gracias, por hacerme reír tanto esta tarde. Eres genial”. Tras este post solo tres más, uno para hacerse eco del éxito de los gazpachos de Belén Esteban el 30 de abril, seguido de otro el 21 de mayo el día de su cumpleaños, con el que agradeció el cariño recibido en un día tan señalado para ella. El último, solo 6 días después con el que tuvo un cariñoso gesto con Jorge Javier Vázquez: “Siempre consigues que me ate los cordones y baile con miedo. Te quiero!!!”.