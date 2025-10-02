Miguel Bosé cancela su concierto en Nueva York y señala a la administración: "No han llegado a tiempo"
Miguel Bosé ha suspendido su concierto en Nueva York planeado para este jueves, 2 de octubre
El cantante ha explicado en sus redes que él "no tenía nada que ver con esta inesperada cancelación"
Malas noticias para los fans de Miguel Bosé. El cantante se encuentra realizando su gira Importante Tour (con la que ha vuelto a los escenarios después de ocho años) y, para sorpresa de muchos, ha sufrido un contratiempo que le ha obligado a cancelar uno de sus conciertos. Se trata del espectáculo que estaba organizado para este 2 de octubre en The Theater at Madison Square Garden de Nueva York, el cual ha sido suspendido tan solo unas horas antes de realizarse. Así lo ha anunciado el propio intérprete en sus redes sociales, donde ha querido zanjar todo tipo de especulaciones antes de que surgieran, explicando el principal motivo de este percance.
«Queridos todos… Como ya os habréis enterado, el concierto de este 2 de octubre que tendría que haberse llevado a cabo en The Theater at Madison Square Garden de Nueva York ya no tendrá lugar. Escucharéis muchas razones y leeréis muchos boletines, pero la verdad es que las visas de trabajo de los EEUU no llegaron a tiempo, a pesar de los meses de antelación con que fueron requeridas», comenzaba a escribir.
Bosé continuaba asegurando que todo su equipo estaba buscando nueva fecha para reasignar el concierto y que, en cuanto lograran encontrar alguna, sería comunicada. No obstante, se mostraba muy decepcionado con lo ocurrido y volvía a hacer hincapié en que él «no tenía nada que ver con esta inesperada cancelación» pero que aún así, «quería pedir perdón». «Pido disculpas por todos los contratiempos surgidos, también por las decepciones de todos aquellos que durante tantos meses esperaron este momento. Nos veremos muy pronto, seguro, lo prometo. Y será con más entusiasmo que nunca. Os espero a todos en la vuelta. Gracias siempre y de nuevo mil disculpas. Os quiero», concluía.
Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de comprensión por parte de sus seguidores, al mismo tiempo que otros se mostraban muy tristes por no poder asistir al espectáculo en la fecha que estaba prevista. «No te preocupes, te esperamos», «En el momento que te presentes, será el tiempo importante. Saludos, Miguel», «Te estamos esperando con ansias en Dallas», «Acabamos de llegar a Nueva York, veníamos a verte», escribían algunos de los internautas.
Miguel Bosé en un concierto en Marbella. (Foto: Gtres)
Miguel Bosé comenzó esta importante gira en México, donde recorrió varias ciudades del país a principios de año. Más tarde, regresó a España, donde prácticamente ha estado todo el verano subido en sus escenarios. Ahora es el turno de Estados Unidos y, más allá de Nueva York, el intérprete de Amante bandido tiene previsto actuar en Miami, San Diego o Texas, entre otros. Por último, para principios de 2026, Miguel también hará un breve recorrido por Latinoamérica, pasando por Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Costa Rica.