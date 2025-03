Miguel Ángel Muñoz y Pablo Rivero dan la cara por Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón ha publicado un emotivo post en su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 200.000 seguidores. La actriz, que forma parte del elenco de la exitosa serie Emilia Pérez, ha estado presente en la gala de los premios Oscar 2025, celebrados en el Teatro Dolby. Aunque quiso apostar por la discreción y evitó pasar por la tradicional alfombra roja, la intérprete sí que se dejó ver por el recinto.

Tanto es así que ella misma ha publicado un carrusel de fotografías compartiendo la experiencia que vivió junto a su esposa, Marisa Guitiérrez, y su hija Victoria Elena, dos de sus grandes apoyos, sobre todo después de que se viera salpicada por una polémica sobre unos comentarios que hizo en el pasado en X (antiguo Twitter).

«Gracias a los miembros de la @theacademy por la nominación como mejor actriz protagonista, por la invitación a la gala. Me gustó mucho, muy amena y divertida, sobre todo su fabuloso presentador Jimmy Kimmel, él es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O’Brien. Me encantó abrazar a tantos amigos y compañeros en este regreso. Enhorabuena a todos los vencedores», ha escrito la actriz.

Miguel Ángel Muñoz en un evento. (Foto: Gtres)

Varios actores reconocidos del cine patrio no han dudado en apoyar a Karla Sofía Gascón. Entre ellos, Miguel Ángel Muñoz, quien ha querido escribir un comentario a su compañera de profesión. «Enhorabuena. ¡Qué orgullo tenerte ahí!», ha comentado. Por su parte, Pablo Rivero también ha mostrado su cariño a Gascón firmando la publicación con varios iconos de palmas.

Paz Vega posando ante los medios en un evento. (Foto: Gtres)

Sin embargo, no son los únicos famosos que han dado un paso al frente para tender su mano a Karla Sofía Gascón. Sin ir más lejos, Paz Vega también ha hablado sobre la actriz y los controvertidos comentarios que hizo. «Me alegro de que haya podido venir (hace referencia a los premios Oscar), que si no hubiese sido muy feo. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, todo el mundo tiene derecho al olvido, todo el mundo tiene derecho a tener una segunda oportunidad, o tercera o cuarta. Y no pasa nada. Espero verla, todavía no sé si ha llegado, pero me alegro mucho de que esté aquí», comentó Vega en Movistar Plus+.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón?

Fue hace unas semanas cuando la revista Variety sacó a la luz los escritos de Karla Sofía. «Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene, en vez de dar inglés, tenemos que dar árabe… y un cordero», «¿Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España? Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del Islam», fueron algunos de los comentarios. Ante lo ocurrido, la intérprete se disculpó, se alejó un tiempo del foco mediático y, después reapareció en la gran fiesta del cine de Hollywood.