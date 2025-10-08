El primer fin de semana de octubre no solo ha tenido lugar el gran enlace entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El sábado 4, la Costa del Sol desplegó su alfombra roja para recibir a los invitados de la boda de Rafael Pino Jr. y Victoria López de la Serna, que reunieron a parte de la aristocracia española. Entre ellos los duques de Aliaga, Luis Martínez de Irujo y Adriana Marín, que no pudieron ir precisamente al sí, quiero de los duques de Arjona en Sevilla por esta razón. Sin embargo, una de las estrellas de esta cumbre de la élite empresarial en Manilva -una localidad muy cercana a Marbella- fue Mencía Fitz-James Stuart, hija de Javier Fitz-James Stuart e Isabel Sartorius, que lució un vestido de estampado floral muy vistoso.

Así es Mencía, la hija única de Isabel Sartorius

En 1989, Isabel Sartorius -que tuvo una exquisita formación que le permitió trabajar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York-, saltó a los medios por su relación con Felipe VI, entonces Príncipe de Asturias, que duró aproximadamente dos años. Debido al revuelo mediático que sucedió en la vida «del primer amor del Rey de España» -tal y como ella misma se definió-, decidió cambiar su vida radicalmente y huir a Londres, donde conoció a Javier Soto, con el que tuvo a su hija Mencía, del que se separó en 2001 a pesar de tener planes de boda.

Isabel Sartorius posando. (Foto: Gtres)

Mencía, que llegó al mundo el 29 de julio de 1997, está muy unida a la familia Chávarri porque su padre, el conde de Montalvo, encontró el amor de nuevo tras separarse de su madre en María Chávarri, con la que tuvo dos hijos, Sol y Álvaro -y, por ende, hermanos por parte de padre de la unigénita de Sartorius-.

Mencía Fitz-James, la hija de Isabel Sartorius. (Foto. Gtres)

A sus 28 años, el perfil de la joven llama mucho la atención a la prensa, pues a pesar del peso de su apellido, ha optado por tener un perfil discreto y centrarse en su carrera. Mencía, al igual que su progenitora en su momento, vive en Londres, donde trabaja como Assistant Sustainability Manager en Iberdrola Offshore Renewables. Además, en su amplio currículum, también destaca su paso por la Fundación Banco Santander. Una carta de presentación que tiene su origen en Georgetown, donde se licenció en Ciencias Políticas.

La hija de Javier Soto -que cambió su apellido para que Fitz-James Stuart fuera el primero-, también tiene una faceta artística. En el 2017, estuvo como ayudante de producción en Morena Films, que estuvo a cargo de Todos lo saben, una película protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem.

En cuanto a su vida personal, tal y como publicó Eduardo Verbo, periodista en LOC, la joven mantiene una relación sentimental desde el 2023 con el rejoneador y empresario Luis Valdenebro, cuya familia pertenece a la jet set de la capital hispalense ya que su padre, Luis Valdenebro es marqués de Jódar.