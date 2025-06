Meghan Markle se convierte en bodeguera y desvela los detalles de su vino, Napa Valley Rosé

Meghan Markle se consolida como empresaria de éxito. Totalmente alejada de la casa real británica, se embarca en una nueva aventura. Desde Estados Unidos, su lugar natal y donde reside con su familia, ha anunciado un impactante reto profesional. Se convierte en bodeguera y sorprende a todos sus seguidores al presentar su creación: As Ever Napa Valley Rosé. Este nuevo lanzamiento se une a otras actividades que ya maneja bajo su propia marca que da nombre al vino, As Ever. Con ella no ha parado de cosechar grandes triunfos laborales y en los que siempre ha contado con el apoyo de su marido, Harry.

Se trata de un vino de la cosecha del año 2023 producido en la región Napa Valley, situada en el norte de California y con mucho renombre por sus viñedos y productos de alta calidad relacionados con la uva. Además, también está destinado al turismo exclusivo y ofrece catas de vino, restaurantes de alta cocina y lujosos resorts. De ahí nace Napa Valley Rosé, una propuesta elegante pensada para la época estival por su frescura y ligereza. Consta de un diseño minimalista, con detalles muy cuidados y un aire sofisticado. El exquisito caldo destaca por sus aromas y sus suaves notas de frutas. Una elección perfecta para regar comidas ligeras de verano y compartir ratos de ocio y entretenimiento con personas cercanas.

Bodegón del vino As Ever Napa Valley Rosé de Meghan Markle. (Foto: As Ever)

El anuncio de este producto llega poco después de que, a través de las redes sociales, Meghan comunicara la recién creada colección de exquisita gastronomía ideada para estos meses de calor. En ella incluye manjares y productos gourmet como mermelada de albaricoque, miel de flor de azahar, pétalos de flores secas, preparado para tortitas y galletas, infusiones de hibisco, etc. Estos artículos se agotaron en unas horas, un fenómeno que se replica en cada uno de sus lanzamientos.

Los otros negocios de Meghan Markle

Hace ya varios años, la esposa de Harry creó una empresa llamada As Ever. Bajo este nombre, la actriz ha ido creando diferentes líneas de negocio que han resultado altamente fructíferas con el paso de las temporadas. Al mismo tiempo que lidera su firma, cuenta con un podcast: Confessions of a Female Founder. En el terreno audiovisual también capitanea un programa de lifestyle en la conocida plataforma americana de streaming Netflix: With love, Meghan. Un formato del que ya prepara la segunda temporada y en el que refleja a la perfección su pasión por la naturaleza, las flores y la cocina. Motivos sobre los que versan sus colecciones. En él comparte consejos prácticos sobre los aspectos mencionados y también reflexiona acerca de experiencias personales.

Carátula de la serie de Meghan Markle para Netflix. (Foto: Netflix)

Son tales los éxitos cosechados que está continuamente pensando en ampliar sus horizontes. Recientemente, en una entrevista, la madre de Archie y Lilibet confesó que, de cara al año que viene, planea incluir en su catálogo una sección de moda.