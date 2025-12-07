Máximo Huerta, muy emocionado después de cumplir uno de sus grandes sueños

Máximo Huerta ha anunciado a sus seguidores de Instagram que ha cumplido un sueño de su niñez. El periodista —que vivió una experiencia traumática en el mundo de la política tras ser nombrado Ministro de Cultura y Deporte y verse obligado a dimitir después de ser el objetivo de una caza de brujas— está viviendo una etapa de plenitud muy vinculado a las letras y a programas televisivos en los que participa como tertuliano. Una de las últimas alegrías que ha inundado la vida del protagonista de estas líneas es que ha sido invitado al «bautizo» de una biblioteca con su nombre. Un hecho que ha tenido lugar en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Sorolla, en Yátova, un municipio situado en la comarca de la Hoya de Buñol, en la Comunidad Valenciana.

«Desde hoy, «Biblioteca Máximo Huerta»», ha escrito orgulloso en redes sociales. «Ha sido muy emocionante y es un honor que lleve mi nombre», ha confesado. Y echando la vista atrás, se ha acordado del niño que fue en un pasado, que asegura «estaría muy feliz y sorprendido». «Qué bonito ha sido este 5 de diciembre de 2025», ha apuntado. Y ha puesto el broche de oro a su texto de agradecimiento con un mayúsculo «GRACIAS», directamente «desde el corazón».

La biblioteca «Máximo Huerta»

Junto al texto anteriormente analizado, el que fuera ministro del Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 ha colgado un carrusel de imágenes que ilustran a la perfección la pletórica jornada que ha vivido. En la primera de ellas aparece él posando en el colegio junto al cartel naranja que reza su nombre junto al de «biblioteca» y la fecha del acontecimiento. A juzgar por la actitud que muestra, tras su sonrisa tímida se esconde una emoción contenida que inunda sus sentimientos. Para la ocasión el comunicador ha elegido una camisa blanca, un jersey camel, un abrigo oscuro y pantalones grises.

En otra de las fotografías, en las que se encuentra en un acto junto a los estudiantes del centro, Huerta muestra con orgullo un marco en el que está su rostro junto a un texto que enarbola su trayectoria en formato de canción y que se escucha de fondo entonada por los alumnos. «Ha impulsado la cultura con valor y con su dedicación nos ha dado inspiración», se puede leer en una de las líneas. «Su ejemplo y su labor hacen que el mundo sea mejor», continúa la dedicatoria. «Máximo Huerta nos abre la puerta a la imaginación y nos llena de emoción», concluye. Un detalle firmado por el homenajeado que han colgado en las paredes de la sala.

Como no podía ser de otra manera, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios que celebran lo que le ha ocurrido a Máximo. «Qué emocionante», ha escrito la colaboradora Marisa Martín-Blázquez. Ana Milán le ha dedicado un escueto pero impresionante «wow» junto a un corazón rojo. «Te lo mereces», «enhorabuena», «qué honor», «qué orgullo» o «hay reconocimientos que valen más que un premio», han sido otros mensajes que le han hecho llegar internautas anónimos.