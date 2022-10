Máximo Huerta, ingresado por graves problemas respiratorios

Máximo Huerta atraviesa un complicado momento de salud. El periodista ha querido relatar personalmente el motivo por el cual tendrá que permanecer de baja los próximos días. Tal como ha contado, tiene algunos problemas respiratorios que le han obligado a pedir ayuda médica y que no van a permitirle mantener durante algún tiempo el ritmo de trabajo al que está acostumbrado.

El escritor, de cincuenta y un años, ha revelado en primera persona que ha tenido que ser ingresado: “He pasado unos días duros, muy duros. Tengo problemas respiratorios desde niño, la edad lo agrava, y desde el día 23 de septiembre ando mal. Realmente mal. La tos fue convirtiéndose en una bronquitis, un ingreso, mucho broncoespasmo y, lo peor, falta de oxígeno en sangre”, ha relatado Máximo Huerta en su perfil en redes sociales. Lo ha hecho con una secuencia que ha compartido a través de los stories de su cuenta, en las que se le ve con el rostro cansado, fruto quizás del complicado momento que ha pasado en los últimos días.

El periodista ya se encuentra en su casa, donde se está recuperando poco a poco de este susto, y no ha dudado en compartir con sus seguidores los detalles de su ausencia y su silencio. A pesar de que habla tranquilo, no resta gravedad al episodio que ha vivido, aunque por suerte, se está encontrando cada vez mejor. De hecho, espera poder retomar su rutina lo antes posible y volver a la normalidad.

Este revés de salud no le ha permitido cumplir con algunos de sus compromisos, como la firma de su último libro, Adiós, pequeño: “Amén de otros etcéteras que han hecho de estos días un horror. Mi asma lo empeora todo. Hoy regreso al médico, después de noches interminables, respiro mejor por primera vez. Confío en la doctora y en la evolución de la enfermedad: antibióticos, broncodilatadores, oxígeno…”, ha dicho el periodista. A pesar de todo, el escritor mantiene buen ánimo y se siente agradecido. “Siempre es bueno agradecer las cosas. Perdonadme allí donde no he podido estar. Los compromisos eran ilusionantes, pero la salud no pide permiso. Ordena la vida a su antojo”, ha declarado Máximo Huerta.

El escritor está muy feliz con el resultado que está teniendo este último libro. Un trabajo muy especial para él, ya que es una mezcla de realidad y ficción, con impactantes confesiones sobre su propia biografía que no dejan a nadie indiferente . Un libro que al escritor le ha supuesto además el premio Fernando Lara de Novela y que, en palabras del propio Máximo Huerta, “es la historia de una familia que guarda demasiados secretos para intentar ser feliz. Una familia que utiliza el silencio como solución a todo”.