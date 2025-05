Massiel no se corta y dice lo que realmente piensa de la actuación de Melody en Eurovisión

La famosa actuación de Melody en Eurovisión sigue dando mucho de qué hablar. Cada vez son más los que aseguran que se merecía una posición más alta, pues Esa Diva únicamente consiguió alcanzar el puesto 24 y 37 votos. Algunos expertos aseguran que la gestión que ha hecho Pedro Sánchez no ha ayudado a la artista, pues tenía potencial para llegar muy lejos. La última en sumarse a este debate ha sido Massiel, una cantante recurrente cuando se habla del citado festival.

Massiel ha atravesado una etapa compleja, ha luchado contra una complicada enfermedad y se ha enfrentado a golpes personales que le han dejado sin ánimo. Esa es la razón por la que no quiere buscarse problemas, aunque no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar su apoyo hacia su compañera sevillana. «No tengo ni idea, pero me gusta mucho Melody», ha declarado ante los micrófonos de la agencia Gtres.

Melody cantando ‘Esa Diva’. (Foto: Gtres)

La intérprete de La, la, la ha pedido que nadie le pregunte por el trasfondo político de Eurovisión. En estos momentos no quiere pronunciarse sobre ese asunto: «No me metas en eso». Haciendo honor a la naturalidad que siempre le ha caracterizado, no se ha cortado cuando le han insistido en el futuro de Melody. «Tiene una gran carrera y la va a seguir teniendo», ha comentado al respecto.

Lo cierto es que la representante de España en Eurovisión 2025 ha conseguido reunir a un ejército de fans que no deja de crecer. Su cuenta de Instagram supera el millón de seguidores, acaba de sacar una canción llamada Apagón que promete convertirse en el hit del verano y ha anunciado una gira que recorrerá los mejores escenarios de España. Los especialistas confirman que su caché ha aumentado considerablemente y ahora maneja cifras que alcanzan los 10.000 euros por actuación.

La serie sobre Massiel

Massiel en una intervención a los medios. (Foto: Gtres)

Los reporteros de Gtres han aprovechado su encuentro con Massiel para preguntarle por otro tema muy interesante: la serie que emitirá Movistar Plus+ sobre experiencia en Eurovisión. La protagonista es Carolina Yuste y hay mucha expectación, pero la artista ha querido desvincularse de este proyecto.

«La serie no es mía, es faccionada, ninguno hemos hablado con los protagonistas», ha declarado. Es una información relevante, pues muchos pensaban que estaba orgullosa de esta producción. Después de esto, ha zanjado el asunto y ha pedido que le dejen descansar, pues venía de una fiesta y no tenía demasiadas fuerzas: «Estoy bien, pero cansada. Me han quitado un pulmón y vengo de bailar».

La polémica sobre Melody

Melody actuando en Eurovisión. (Foto: Gtres)

Melody se llevó un batacazo en Eurovisión, pero puede presumir de haber conseguido algo importante: hacer que España recupere la pasión por el festival. Tanto es así que la edición de 2025 es una de las más vistas de los últimos años. Una gran parte del país vibró al ritmo de Esa Diva, a pesar de que los resultados no fueran los esperados.

La cantante canceló los compromisos que tenía con TVE y cogió un vuelo que le llevó directa desde Basilea (donde se celebró el certamen) a Andalucía. Allí le estaban esperando los reporteros y prometió que iba a aclarar todo durante una rueda de prensa, pero primero necesitaba algo: descansar. Ahora que ha cogido fuerzas gracias a su entorno, está dispuesta a dar el paso final para acabar con la polémica. ¿Lo conseguirá?