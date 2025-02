Massiel se sincera sobre su tratamiento contra el cáncer: "Es algo tremendo"

Massiel hizo historia en España tras ganar Eurovisión con su famoso La, la, la. La cantante ha protagonizado grandes noticias durante su trayectoria y en esta ocasión ha dado un paso adelante para comunicar un triste suceso: está luchando contra el cáncer. Lo peor es que se ha topado con la enfermedad justo después del fallecimiento de su hermano, con quien mantenía una estrecha relación.

Massiel siempre se ha caracterizado por su sinceridad y ha dado una entrevista en ¡De Viernes! para compartir su testimonio con el público. Ha utilizado su altavoz para dar visibilidad a la prevención, un factor clave cuando hablamos de este problema médico. También ha hablado del tratamiento que ha seguido. Reconoce que la quimioterapia es dura, pero recalca que es fundamental.

Tiene 77 años y es una mujer muy activa. Después de estar toda la vida trabajando, no sabe estarse quieta y le gusta disfrutar de su trabajo, de su entorno y del día a día. La quimioterapia ha afectado a todo esto, pues se encontraba sin fuerzas y tuvo que modificar su hoja de ruta. «Ya he pasado la quimio, que es algo tremendo. Te cabreas con el mundo y con la vida», ha empezado diciendo en el programa presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

Massiel durante su entrevista en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Yo el no tener la vitalidad que tengo, el no manejarme las piernas… me hace sentir fatal», reconoce. Sin embargo, cada vez está más cerca de decir adiós al cáncer, de hecho ya ha iniciado la inmunoterapia, a la que define como: «Una autovacuna para que el bicho, que es un okupa, no te ocupe toda y se vaya y no vuelva. Cuánto más lejos, mejor».

Durante su intervención, ha puesto en valor el esfuerzo que su equipo médico ha invertido en su caso. Se ha dirigido «a todo el mundo que haga la quimioterapia y yo no era partidaria» y ha declarado: «Tenemos una medicina muy buena, la pública, que está sobrepasada de trabajo». El público que estaba en plató ha aplaudió su discurso y la estrella no pudo evitar emocionarse.

La muerte del hermano de Massiel

La legendaria cantante reconoce que no ha atravesado un buen momento. «Hay que joderse lo que duele la operación y después te quedas débil, débil, débil». También hay que tener en cuenta que se ha despedido de su hermano hace poco, noticia que fue anunciada en el programa Fiesta.

La cantante Massiel en el funeral de su hermano. (Foto: Gtres)

Según cuneta, este fallecimiento no le vino bien, pues acabó obsesionándose con la enfermedad que había acabado con su querido compañero de vida. «La mente es tan fuerte que yo lo somaticé, empecé a obsesionarme y somaticé el cáncer de mi hermano. Empecé a sentirme muy, muy mal y dije miradme todo porque no es normal que tenga como pulmonía cada tres días».

Ha explicado que se sometió a una operación de tres horas y media. Por suerte salió todo bien y ahora únicamente debe cumplir con los consejos de sus médicos. Afortunadamente no está sola en este proceso, pues cuenta con el apoyo de su entorno, en concreto con el de su hijo, quien siempre ha estado en un discreto segundo plano.