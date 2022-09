Desde hace unos días su nombre está en boca de todos. Marina Theiss ha pasado a ser una de las mujeres de las que más se habla, a raíz de que se la haya relacionado con Íñigo Onieva. El empresario y Tamara Falcó anunciaban su boda a mediados de la pasada semana después de algo más de dos años de relación pero, la publicación de un vídeo de Onieva besando a otra mujer durante un festival en Nevada ha hecho saltar el compromiso por los aires. Aunque al principio el propio Íñigo negaba tajantemente la infidelidad, el pasado domingo reconocía haber sido desleal a la marquesa de Griñón, que no solo borraba el post en el que se anunciaba el compromiso sino que, además, bloqueaba en sus redes al que hasta ahora había sido su novio. Un paso definitivo que dejaba entrever que no había lugar para la reconciliación.

En el vídeo que ha circulado por las redes y otros canales se ve a Íñigo Onieva besando a otra mujer. Una mujer que, presuntamente era Marina Theiss. Sin embargo, ahora, ella ha roto su silencio por primera vez. La joven ha recurrido a su perfil de Instagram para negar categóricamente que sea la persona que aparece en el vídeo con el ex novio de la marquesa de Griñón. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para corregir lo que se ha estado rumoreando los últimos días”, comienza diciendo el post, en el que, por cierto, se ha desactivado la posibilidad de hacer cualquier tipo de comentario.

“Sí, estuve en Burning Man y sí, conocí a Íñigo Onieva a través de un amigo común. Nos tomamos fotos juntos, pero no pasó nada más allá de esto. No hubo ningún interés romántico entre nosotros y nunca sucedió nada. No soy la mujer del vídeo que han estado circulando y publicando”, declara la brasileña.

Marina matiza en su texto que este tipo de acusaciones falsas tienen repercusiones legales y pide a los medios de comunicación que dejen de citar su nombre en una situación que no tiene nada que ver con ella. Asimismo, la brasileña ha querido aprovechar la ocasión para desearle todo lo mejor a Íñigo Onieva y a su pareja. La modelo ha compartido este comunicado también a través de los stories de su cuenta, tanto en inglés como en español, para despejar cualquier tipo de duda y dejar de estar en el foco mediático.

¿Quién es Marina Theiss?

“Perfectamente imperfecta”, así se define en su perfil en redes sociales Marina Theiss. La joven, de origen brasileño, ha ejercido como modelo y como reportera de Fórmula 1. Además, está a su vez cursando estudios de Turismo en la universidad. Activa en sus redes sociales, cuenta con más de veinte mil seguidores, con los que comparte detalles de su día a día y, sobre todo, de sus trabajos publicitarios.