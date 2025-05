Marta Sánchez se rinde ante Melody a las puertas de Eurovisión

Marta Sánchez se ha pronunciado sobre la participación de Melody en Eurovisión. La artista, que ha cosechado numerosos éxitos en la industria musical, se ha rendido ante ‘La rumbera’, que dentro de dos días cantará a Europa Esa diva, la canción con la que ganó en Benidorm Fest.

La opinión de Marta Sánchez sobre Esa Diva

El próximo 17 de mayo, Melody cantará en Basilea, Suiza, como representante de España en Eurovisión. Este festival es todo un sueño para la intérprete de El baile de los gorilas, pues en el 2009 se presentó como candidata, aunque quedó en segundo lugar por detrás de Soraya, que representó ese año con La noche es para mí.

Melody. (Foto: Gtres)

La expectación por ver a Melody como una diva en el escenario de este país europeo es máxima y, en estos días, se ha convertido en una de las grandes favoritas o, al menos, para la mayoría de los eurofans españoles. Además de la letra, que al escucharla dos veces ya es pegadiza, muchos expertos se quedado atónitos al ver los ensayos de La rumbera en el estadio de St. Jakobshalle, el escenario al que se subirán los 25 participantes.

A medida que van pasando los días, cada vez se conocen más detalles sobre la actuación de Melody. Hace solo unas horas la artista descubrió que actuará en la primera parte del festival. Además, también ha trascendido el diseñador que ha creado su look. Este trabajo ha caído en manos de Gustavo Adolfo Tarí, un diseñador alicantino que ha vestido a artistas de la talla de Rosalía, Shakira, Tini Stoessel, Karol G o Bad Gyal. Tal y como desveló en una entrevista concedida para Levante, «se trata de una propuesta vibrante, sofisticada y llena de simbolismo que busca encapsular la personalidad de Melody».

En los últimos días, son muchos los rostros conocidos los que ya han hecho sus apuestas sobre la participación de Melody. La reacción habitual ha sido la expectación y la sorpresa por la actuación propuesta en los ensayos, que no han dejado indiferente a nadie.

Marta Sánchez opina sobre la participación de Melody en Eurovisión. (FOTO: GTRES)

Marta Sánchez, que reapareció hace unas horas ante los medios, se ha pronunciado sobre este festival y, además, ha remarcado la actuación que hizo hace tres años la intérprete de SloMo: «Chanel hizo una interpretación brutal. Melody lo volverá a hacer, como Chanel». Además ha querido mandarle un poderoso mensaje a la intérprete de Esa diva, de la cual piensa que dejará a España en una buena posición ante el resto de países europeos: «A su manera y a lo grande, porque ella no sabe hacer otra cosa que no se a lo grande. Estoy segura que nos va a dejar en muy buen lugar y, si no nos deja en buen lugar, me da igual. Es una artista como la copa de un pino. Yo la adoro».