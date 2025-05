"Nuestra Diva": la sorprendente cercanía de Pedro Sánchez con Melody

Los últimos preparativos para el festival de Eurovisión están llegando a su fin. Comienza así la esperada cuenta atrás para los eurofans. Tras su victoria en el Benidorm Fest, Melody representará a España la 69ª edición del festival, que tendrá lugar en Basilea, Suiza, concretamente en el St. Jakobshalle.

Sin embargo, antes de que llegue el esperado 17 de mayo, que es cuando tendrá lugar la gran cita musical, Melody ha tenido un inesperado (y viral) encuentro con Pedro Sánchez.

Este pasado lunes, 5 de mayo, el presidente del Gobierno ha recibido en La Moncloa a la artista, que interpretará el tema Esa Diva. A través de las redes sociales se han podido conocer algunos de los detalles de ese encuentro en el que el político ha mostrado una gran cercanía con la cantante. Y es que, hasta la fecha no se había producido un encuentro entre el presidente del Gobierno y el candidato que representará a nuestro país en Eurovisión. Hecho que ha llamado la atención y que ha sido de lo más comentado en las redes sociales.

El mensaje de Pedro Sánchez

Además, Pedro Sánchez ha querido mandar toda su suerte a la intérprete de temas como El Baile del Gorila, canción que triunfó en el 2001 y que marcó a toda una generación. «Le deseo la mejor suerte a nuestra diva en la próxima edición de #Eurovision2025. Gracias, Melody, por tu entrega, tu talento y tu trabajo. ¡A triunfar el próximo 17 de mayo en Basilea en representación de España!», ha indicado.

La opinión de Pedro Sánchez sobre ‘Zorra’

El pasado 11 de mayo se celebró en Malmoe (Suecia) la pasada edición de Eurovisión. En aquella ocasión, la representación de España no estuvo exenta de polémica por el título y contenido de la canción. Fue Nebulosa con el tema Zorra, quien representó al país. Sobre esto se pronunció Pedro Sánchez en Al rojo vivo. Antonio García Ferrera le preguntó lo siguiente: «¿Se va a liar o no se va a liar?». «¿Le gusta o no le gusta?», insistió ante su silencio. «A ver, sí. El feminismo, no es solamente justo, sino que es divertido. Este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura», respondió finalmente Sánchez.

Los gustos musicales de Pedro Sánchez

El pasado año, Pedro Sánchez dejó al descubierto algunos de sus gustos musicales, que nada tienen que ver con Melody. En el marco de la entrevista que concedió en La Pija y la Quinqui confesó que escucha a Rosalía, Taylor Swift y Lana del Rey, a las que definió como tres “artistazas y ejemplos de superación». Asimismo, se declaró un fiel seguidor de la música indie y recomendó a varios artistas como Caroline Polachek, Kae Tempest, Jessie Ware, Alvvays, Beach House o Fred Again, entre otros. Por otro lado, en el ámbito español el grupo Bronquio, que es una fusión entre techno, indie y flamenco, ha sorprendido al político.

Antes de finalizar la charla, Pedro Sánchez compartió su truco para hacer playlists de música y destacó que su inspiración nace de escuchar podcasts en Radio 3 y el programa All songs considered de la radio pública americana NPR.